Çin’den elektrikli araçlara güvenlik freni: Gizli kapı kolları yasaklanıyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de yetkililer, Xiaomi marka elektrikli araçların karıştığı kazalarda kapıların kilitli kalması ve yolcuların tahliye edilememesi üzerine yeni bir güvenlik düzenlemesi hazırladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan düzenleme kapsamında, elektrikli araçlarda kullanılan gizli kapı kolları yasaklanacak.

Yeni kurallara göre araçların bagaj hariç tüm kapılarında, elle kavranabilecek en az 6 santimetreye 2 santimetreye 2,5 santimetre ölçülerinde fiziksel açma boşluğu bulunacak. Ayrıca araç içinde, mekanik kapı açma sistemlerini gösteren uyarı işaretlerinin yer alması zorunlu hale getirilecek.

Düzenleme 2027’de yürürlüğe girecek

Alınan karar 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. Hâlihazırda piyasada bulunan modellerin ise iki yıl içinde tasarım güncellemesi yapması beklenecek. Uzmanlar, Çin’in elektrikli araç pazarındaki büyüklüğü nedeniyle söz konusu kararın küresel otomotiv sektörünü de etkileyebileceğini değerlendiriyor.

ABD’de Tesla kapı kolları incelemesi

Öte yandan ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla’nın bazı elektrikli araçlarında kapı kollarının aniden devre dışı kalmasına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Kurum, 2021 Model Y araçlarıyla ilgili dokuz şikayet alındığını, bazı vakalarda araç sahiplerinin kapıyı açabilmek için camları kırmak zorunda kaldığını açıklamıştı.