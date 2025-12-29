Çin'in elektrikli araç ihracatı hız kesmiyor

Çin'in elektrikli araç ihracatı, kasım ayında güçlü artışını sürdürdü. Çin Gümrükleri verilerine göre, ülkenin elektrikli araç ihracatı kasımda yıllık bazda yüzde 87 artış gösterirken, en dikkat çekici yükseliş Meksika pazarında kaydedildi.

Verilere göre Çin'in Meksika'ya elektrikli araç ihracatı kasım ayında yıllık bazda yüzde 2.367 artarak 19 bin 344 adete ulaştı. Bu rakam, kasım ayında ülke ve bölgeler bazında kaydedilen en yüksek ihracat hacmi oldu.

Asya'ya yapılan sevkiyatlarda yüzde 71 artış

Bölgesel dağılım incelendiğinde, Asya 110 bin 61 adetle Çin'in en büyük elektrikli araç pazarı olmayı sürdürdü. Asya'ya yapılan sevkiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71 arttı. Avrupa, 42 bin 927 adetle ikinci sırada yer alırken, bu bölgeye yönelik ihracat yüzde 63 yükseldi. Latin Amerika ve Karayipler ise yüzde 283'lük artışla 35 bin 182 adede ulaşarak en hızlı büyüyen bölge olarak öne çıktı.

Çin'in Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiği elektrikli araç ihracatı kasım ayında yıllık bazda yüzde 39 artarak 25 bin 792 adet olarak kaydedildi. İngiltere ve Belçika da Avrupa'daki önemli alıcı ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye, Çin'in en büyük ilk 10 elektrikli araç pazarı arasında

Ülke bazında sıralamada kasım ayında Meksika'yı Endonezya izledi. Endonezya'ya yapılan ihracat yüzde 302 artışla 17 bin 503 adet olurken, Tayland'a sevkiyatlar 13 bin 517 adetle yüzde 66 yükseldi. Filipinler, Malezya ve Türkiye de Çin'in en büyük ilk 10 elektrikli araç pazarı arasında yer aldı. Türkiye'ye ihracat kasım ayında yıllık bazda yüzde 760 artarak 9 bin 292 adede çıktı.

Yılın ilk 11 ayını kapsayan kümülatif verilere göre, Çin'in toplam elektrikli araç ihracatı 1,98 milyon adede ulaştı ve yıllık bazda yüzde 29 artış kaydetti. Aynı dönemde Asya'ya yapılan ihracat 994 bin adedi aşarken, Avrupa'ya 604 bin, Latin Amerika ve Karayipler'e ise yaklaşık 250 bin elektrikli araç gönderildi.

Veriler, Çinli üreticilerin özellikle gelişmekte olan pazarlarda hızla pay kazandığını ve küresel elektrikli araç ticaretindeki ağırlığını artırmaya devam ettiğini gösteriyor.