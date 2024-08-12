Çinli Jaecoo güçlü geldi

Chery Grubu’nun Pre­mium markası Jae­coo J7 modeliyle Tür­kiye’de. Off-road vurgusunu fazlasıyla vurgulayan mar­kanın Türkiye’de satılan ilk modeli J7 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla sa­tışa sunulurken Evolve adın­daki 4x4 donanım seçeneği 2 milyon 90 bin TL’lik etiketle geliyor.

Revive ve Evolve do­nanımlarıyla müşterileriyle buluşan Çinli markanın baş­kan yardımcısı Ahu Turan, “Markanın küresel pazarda­ki ilk modeli Jaecoo 7’yi Av­rupa’da İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya ve Rusya’nın ardından Türkiye’de de satı­şa sunduk. Premium Jaecoo markamızın tasarım estetiği, yenilikçi teknolojileri ve akıl­lı çözümleri ile Türk kullanı­cılarının kısa sürede en sev­diği markalar arasında yeri­ni almasını hedefliyoruz.

21 farklı ARDIS-Akıllı Tüm Yol­larda Sürüş Sistemi ile dona­tılan yeni Jaecoo 7, şimdiden 37 ülkede 1,1 milyonluk bir hayran kitlesi kazandı. Jae­coo, önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa'daki yüksek potansi­yelli pazarlar da dahil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kana­lından oluşan kü­resel bir yapı­lanmaya sahip 60’ın üzerinde pazarda yeri­ni alacak” diye konuştu.

''Yatırım için sıkı çalışıyoruz

Türkiye yatırımı planlarını sorduğumuz Başkan Yardımcısı Ahu Turan “net olmamakla birlikte üzerinde çok sıkı çalışıyoruz” dedi. Bakalım bu pozitif söylem tıpkı BYD gibi bir marka daha kazandıracak mı ülkemize?

Şarj edilebilir hibrit versiyonu da geliyor

Yakın dönemde J7’nin şarj edilebilir hibrit versiyonu da Türkiye’de olacak. Ayrıca, Jaecoo 8’in de gelecek yıl model ailesine katılması bekleniyor. Türkiye’nin markanın ilgi noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Chery Grubu CEO Shawn Xu “Müşterilerimize kalite, stil ve akıllı teknolojileri bir araya getiren yeni nesil arazi SUV'larını sunmak için çalışıyoruz.

Kişiselleştirilmiş küresel bir marka olarak, tamamen "off-road" deneyimlerine odaklanarak; küresel off-road turları, marka elçilerimizin yaratılması ve küresel çapta yeşili desteklemek gibi farklı alanlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. 'Bir yerlerde, o yerler için' ilkesiyle hareket ediyor; bu yaklaşımımızı küresel standartlara göre uyumluyoruz. İçten yanmalı, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit gibi farklı teknoloji yollarıyla her pazarın ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.