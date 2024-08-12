Çinli Jaecoo güçlü geldi
Chery Grubu’nun Premium markası Jaecoo J7 modeliyle Türkiye pazarında yerini aldı. Off-road vurgusu ile dikkat çeken J7, 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Evolve 4x4 donanım seçeneği ise 2 milyon 90 bin TL fiyatla satılacak.
Chery Grubu’nun Premium markası Jaecoo J7 modeliyle Türkiye’de. Off-road vurgusunu fazlasıyla vurgulayan markanın Türkiye’de satılan ilk modeli J7 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Evolve adındaki 4x4 donanım seçeneği 2 milyon 90 bin TL’lik etiketle geliyor.
Revive ve Evolve donanımlarıyla müşterileriyle buluşan Çinli markanın başkan yardımcısı Ahu Turan, “Markanın küresel pazardaki ilk modeli Jaecoo 7’yi Avrupa’da İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya ve Rusya’nın ardından Türkiye’de de satışa sunduk. Premium Jaecoo markamızın tasarım estetiği, yenilikçi teknolojileri ve akıllı çözümleri ile Türk kullanıcılarının kısa sürede en sevdiği markalar arasında yerini almasını hedefliyoruz.
21 farklı ARDIS-Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi ile donatılan yeni Jaecoo 7, şimdiden 37 ülkede 1,1 milyonluk bir hayran kitlesi kazandı. Jaecoo, önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa'daki yüksek potansiyelli pazarlar da dahil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kanalından oluşan küresel bir yapılanmaya sahip 60’ın üzerinde pazarda yerini alacak” diye konuştu.
''Yatırım için sıkı çalışıyoruz
Türkiye yatırımı planlarını sorduğumuz Başkan Yardımcısı Ahu Turan “net olmamakla birlikte üzerinde çok sıkı çalışıyoruz” dedi. Bakalım bu pozitif söylem tıpkı BYD gibi bir marka daha kazandıracak mı ülkemize?
Şarj edilebilir hibrit versiyonu da geliyor
Yakın dönemde J7’nin şarj edilebilir hibrit versiyonu da Türkiye’de olacak. Ayrıca, Jaecoo 8’in de gelecek yıl model ailesine katılması bekleniyor. Türkiye’nin markanın ilgi noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Chery Grubu CEO Shawn Xu “Müşterilerimize kalite, stil ve akıllı teknolojileri bir araya getiren yeni nesil arazi SUV'larını sunmak için çalışıyoruz.
Kişiselleştirilmiş küresel bir marka olarak, tamamen "off-road" deneyimlerine odaklanarak; küresel off-road turları, marka elçilerimizin yaratılması ve küresel çapta yeşili desteklemek gibi farklı alanlarda yer almaya gayret gösteriyoruz. 'Bir yerlerde, o yerler için' ilkesiyle hareket ediyor; bu yaklaşımımızı küresel standartlara göre uyumluyoruz. İçten yanmalı, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit gibi farklı teknoloji yollarıyla her pazarın ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.