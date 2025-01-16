Çinli otomobil devlerinin radarında Türkiye de var!

Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Manisa'ya 1 milyar dolar yatırımla fabrika kuracağını açıklamasının ardından, bir diğer Çinli MG'nin de ülkeye yatırıma gelmesi bekleniyor. Çinli markaların fabrika süreci devam ederken, uluslararası bir kurumdan olumlu bir rapor geldi.

Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, 2025 Temel Otomotiv Trendleri raporunda Çinli otomotiv üreticilerinin üretimleri için radarına aldığı ülke ve bölgelere değindi.

Raporda ABD ve Avrupa Birliği'ndeki otomotiv endüstrisinin zor durumundan bahsedilirken, 'Batılı otomotiv üreticileriyle rekabeti artıran Çinli üreticilerin yazılım ve elektrifikasyondaki üstünlüğü sebebiyle elektrikli araçlarda hakimiyetlerinin artacağı' öngörüldü.

Gartner'in raporunda kapasite fazlası üretimin yıllardır birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikası için sorun teşkil ettiği belirtilerek "ABD ve AB tarafından Çin menşeili elektrikli araçlara uygulanan ithalat tarifelerindeki son artışın bu sorunu daha da kötüleştirmesi muhtemel" dendi.

Türkiye'ye işaret edildi

Raporda, "Buna karşılık, Çinli otomobil üreticileri rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD'de ya da Fas veya Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrikalar kurabilir." ifadeleri yer aldı.

Elektrikli araçların sevkiyatlarının bu yıl yüzde 17 artacağı aktarılan raporda, otomobil üreticileri tarafından pazarlanan tüm araç modellerinin yüzde 50'sinden fazlasının 2030'a kadar elektrikli araç olacağı tahmin edildi.