Çinli otomobil markası SWM Motors'un Türkiye'deki üretim yeri belli oldu

Çinli otomobil üreticisi SWM Motors’un Türkiye'deki yatırımına dair detaylar belli olmaya başladı.

HT Spor'un OtoSpor programında konuk olan SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, Türkiye'de kurulacak fabrika hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Otomobiller Eskişehir'de üretilecek

Habertürk'te yer alan habere göre, SWM Motors yıl sonunda yerli üretime başlayacak. Üretim yeri olarak Eskişehir'in seçildiğini belirten Azmanoğlu, fabrikanın üretim kapasitesinin ise ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendiğini kaydetti.

Ayrıca, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini de belirtildi.

Eskişehir'deki fabrikanın üretim kapasitesinin ise ileride artırılması hedefleniyor.

SWM, Eskişehir'de ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek. Şirket, fabrikanın üretime başlamasıyla da Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi bırakacak.

Üretim, Urzema Holding ile birlikte yapılacak

ATMO Group, SWM Motors'u Türkiye'ye getirmiş ve burada üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurmuştu.

Urzema Holding, Öztürk Ailesi tarafından kurulmuş olup; ticari araç ve treyler ekipmanlarından demiryolu ve savunma sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazedeki üretim alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor.