Çinli otomotiv devi Chrey Samsun'da fabrika kuracak

Çinli elektrikli otomotiv devi BYD’nin ardından şimdi de bir başka Çinli otomotiv şirketi Chery’e özel yasal düzenleme yapıldı. Samsun’da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery için yer verilmesi bekleniyor.

Sözcü’de yer alan habere göre Samsun’da ikinci bir OSB’nin kurulması için çalışma yapıldı. Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendi. Çalışmalar sürerken Çinli Chery’ye de OSB’de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yerin önce OSB’den tahsis yapılan firmalardan kesinti yapılarak karşılanması planlandı. OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiği fark edilince TBMM’ye sunulan vergi paketinin içerisine bir cümlelik madde eklendi. Bu maddeyle sadece OSB’nin kuruluşuna izin talep ediliyordu. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düşmüş oldu. Sonunda formül, görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife madde eklenmesi yoluyla bulundu.

CHP: Şerh düştük

Söz konusu değişklik, CHP’nin şerhiyle birlikte diğer parti gruplarının oluru alınarak Meclis’ten geçirilmiş oldu. Görüşmelerde söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, düzenlemeyi yatırım ve istihdam yönüyle onayladıklarını ancak bazı endişeler nedeniyle şerh düştüklerini söyledi. Murat Çam, OSB’nin genişleme sahasında tarım arazileri bulunduğunu, genişleme durumunda tarımsal üretimin riske gireceğini belirtti. Çam, altyapı, atık yönetimi ve çevre etki değerlendirme işlemlerinde usulsüzlüklerin aklanmaması konusunda hassasiyetlerin altını çizdiklerini söyledi.