Çinli otomotiv parçaları Alman üreticileri zorluyor

Çinli otomotiv parçaları tedarikçileri, düşük maliyetli komponentlerle Almanya pazarını doldurarak, zaten düşük talep ve yüksek maliyetlerle mücadele eden yerel üreticileri tehdit ediyor.

Elektrik sistemleri ve dövme metal parçaların akını, Robert Bosch GmbH, Mahle GmbH ve PWO AG gibi şirketleri etkiliyor.

Direksiyon kolonları ve diğer hassas metal parçalar üreten PWO'nun işçi konseyi başkanı Andreas Bohnert, "Çinli otomobil parçaları inanılmaz bir hızla Alman pazarına dökülüyor. Bu ürünlerin gelme hızı ve kabul etmek gerekir ki nispeten iyi bir kalite seviyesinde olmaları, Çinlilerin gerçekten ödevlerini yaptığını gösteriyor" dedi.

Yüzde 70'i rekabetle karşı karşıya

Avrupa tedarikçi birliği CLEPA'nın bugün yayımladığı bir ankete göre, Avrupalı parça üreticilerinin yaklaşık yüzde 70'i artık Çin ithalatından doğrudan rekabetle karşı karşıya.

Bu oran, mart ayı sonlarındaki önceki çalışmaya göre 12 yüzde puanlık bir artış gösteriyor.

Grup, baskının zarar verdiğini ve tedarikçilerin çoğunluğunun kârlılığın yatırımı sürdürmek için gereken yüzde 5 minimumun altına düşmesini beklediğini söyledi.

Otomobil devleri Çin parçaları alıyor

CLEPA genel sekreteri Benjamin Krieger, "Kararlı önlemler alınmazsa, Avrupa'da parça üretimi ortadan kalkma riski taşıyor, çünkü şirketler yer değiştirmeye veya kapanmaya zorlanarak istihdam ve uzmanlığı tehlikeye atıyor" dedi.

Mahle genel işçi konseyi başkanı Boris Schwürz, Çinli rakiplerin uzun süredir Alman üreticilerin hakimiyetindeki ürün alanlarına girdiğini söyledi. Volkswagen AG, BMW AG ve Mercedes-Benz Group AG'nin Çinli parçaları satın aldığını ekledi.