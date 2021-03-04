Çip darboğazı GM'in üretim kesintilerini uzatıyor

Küresel yarı iletken kıtlığı, General Motors Co'nun üç Kuzey Amerika fabrikasındaki üretim kesintilerini genişletmesine ve etkilenen fabrikalar listesine dördüncü fabrikanın eklemesine ve Stellantis'in sıkıntıların yıl içinde devam edebileceği konusunda uyarmasına neden oldu.

GM Finans Direktörü Paul Jacobson, çip tedariklerinin yılın ikinci yarısına kadar normal oranlara dönebileceğini söyledi.

Stellantis ise, sorunun 2021'in ikinci yarısına kadar devam edebileceğini açıkladı.

Küresel olarak otomobil üreticilerini etkileyen çip kıtlığı, geçen yıl COVID-19 salgını sırasında fabrikaları iki aylığına kapatan otomobil üreticilerinin çip tedarikleri konusunda büyüyen tüketici elektroniği endüstrisine karşı rekabet etmelerinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Matriks