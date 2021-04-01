Çip kıtlığı Kuzey Amerika otomobil üretimini de etkiledi

Otomobil üreticileri, global çapta artan yarı iletken kıtlığı ile mücadele ederken, bazı Kuzey Amerika fabrikalarında üretim kesintilerinin genişlemesine ve uzamasına neden oluyor.

Yarı iletken üreticileri, tüketici ürünlerine daha fazla kapasite ayırdıkları için, otomobillerde ve kamyonlarda kullanılmak üzere çip tedarik etmek daha zor oldu.

ABD'nin güneyindeki petrokimya arzının hava koşullarına bağlı olarak son zamanlarda kesintiye uğraması ve Japonya'daki bir çip üretim fabrikasında çıkan yangın, kesintileri şiddetlendirdi.

Kaynak: Matriks