Çip krizi vurdu: Otomobil devi üretime ara veriyor!

Honda Motor, küresel çip krizinin devam eden etkileri nedeniyle önümüzdeki haftalarda Japonya ve Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi durduracağını açıkladı.

Şirket sözcüsünün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Honda, Japonya’daki tesislerinde 5 ve 6 Ocak tarihlerinde üretimi askıya alacak. Hangi fabrikaların bu kapsamda olduğu ise belirtilmedi.

Çin’deki ortak girişimi Guangqi Honda Automobile Co.’ya ait üç tesisin tamamı ise 29 Aralık–2 Ocak tarihleri arasında kapalı olacak.

Hisseler düştü

Honda daha önce, üretimdeki aksaklıkların kasım ayının sonlarından itibaren giderileceğini öngördüğünü açıklamıştı. Ancak bazı fabrikalarda planlanan bu yeni duruşlar, tedarik zincirindeki sorunların hâlen devam ettiğini gösteriyor.

Bloomberg News'te yer alan haberin ardından Honda hisseleri Tokyo’da yüzde 1,5 değer kaybetti.

Nexpreia kararı kriz yaratmıştı

Dünya genelinde otomobil üreticileri, Çin ve Hollanda arasında yaşanan Nexperia krizinden etkilenmişti.

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya el koyarak şirketin faaliyetlerini kontrol altına almıştı.

Bu hamlenin ardından Çin Ticaret Bakanlığı ise Nexperia ürünlerinin Çin’den ihracatını yasaklamıştı ve otomobil üreticileri zor bir döneme girmişti.

Çip sıkıntısından ciddi şekilde etkilenen Honda, küresel satış tahminini 3,62 milyon adetten 3,34 milyon adede düşürdü.

Şirket, aynı sorun nedeniyle daha önce Kuzey Amerika’daki bazı fabrikalarında da üretimi kısmış ya da geçici olarak durdurmuştu.