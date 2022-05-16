'Çip'te pozitif sinyal geldi, otomotivci hedef yükseltti

Aysel YÜCEL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, mart ayında göreve gelmesinin ardından ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Eroldu, ilk dört aydaki kayıplara rağmen, gelecek dönemden umutlu olduklarını ve yılsonu hedefini yükselttiklerini söyledi.

OSD verilerini göre, nisan ayında otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 3.2’lik artış gösterirken, otomobil üretimi yüzde 15.9 azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2.5 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 23.7 geriledi. 2022 Ocak-Nisan döneminde toplam üretim yüzde 9, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 409 bin 903 adet, otomobil üretimi ise 229 bin 200 adet düzeyinde gerçekleşti. 2022 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 301 bin 722 adet, otomobil ihracatı ise 167 bin 795 adet düzeyinde gerçekleşti. Döviz basında ise ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 0,4 artarak 10 milyar 193 milyon dolar oldu.

İhracatta fiyat arttı, adet azaldı

Cengiz Eroldu, toplam otomotiv ihracatında adetsel bazdaki azalmaya karşın döviz bazında aynı oranda kaybın olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, “Bu da aslında yaşadığımız maliyet artışlarını ihracata da yansıtmamızın bir göstergesi” dedi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen yine de nisan ayı sonuçlarını iyi bulduğunu belirten Eroldu, en kötü günlerin geride kaldığına inandıklarını söyledi. Türkiye’deki otomotiv üretiminin ve ihracatının önümüzdeki aylarda ilk çeyreğe göre daha olumlu sonuçlar vermesini beklediklerini ifade eden Eroldu, OSD üyelerinin 2022 başında yaptığı yılsonu tahminleri yukarı çektiğini açıkladı. Eroldu, “2022’nin başında yılsonu için yüzde 11-12 aralığında olan ihracat artış öngörümüzü yüzde 14-24 aralığına yükselttik. Yılsonu için yüzde 8-15 aralığında tahmin ettiğimiz üretim artışı oranının da yüzde 10-18 aralığına yükseleceğini düşünüyoruz” dedi. 2021’de otomotiv üretimi geçen yıla göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adet olmuş, ihracat ise 30 milyar dolara yaklaşmıştı.

Eroldu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sektörün yılsonu beklentilerini yukarı çekmesinin nedeni şöyle açıkladı: “Çipteki malzeme sorunundaki durumun biraz daha iyileşeceğini varsayıyoruz. Firmalar kendi ürün tarihlerini çipi kullandığı başka yerden alıp başka yere koyma gibi iyileştirmelerle bunu yapmayı hedefl iyor. Türk otomotiv sanayiinin tek başına çip sorununu çözmesi söz konusu değil elbette. Negatif ayrışmamız azalıyor diyebiliriz. Üyelerden gelen sinyaller olumlu.” Eroldu, Türkiye’de üretici enfl asyonunun yüzde 120 artmasına karşın döviz sepetinin yüzde 80 yükselmesinin ise ihracatta rekabet kaybına yol açtığını söyledi.

Düşük maliyetli ülkelere yönelim büyük fırsat ama...

Cengiz Eroldu, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının dünyada yeniden ‘düşük maliyetli ülke’ye yönelim hareketini başlattığını ifade ederek, bu durumun Türkiye’ye yeni yatırım gelmesi konusunda fırsat sunduğuna dikkat çekti. Eroldu, “Düşük pazarlara yönelim Türkiye gibi ülkeleri olumlu etkileyecek. Yalnızca Türkiye değil, Romanya, Sırbistan, Fas, Slovenya gibi ülkeler arasında bir rekabet oluşacak. Bu mühendislik alanında da böyle. Buna paralel olarak Türkiye mühendislik anlamında da çok ön plana çıkıyor. Türkiye’de 20-30 senedir yeni yatırım yok. Türkiye’nin yeni yatırımı çekmesinde önemli bir kriter kuvvetli bir iç pazarının olması. Biz bunu başaramadıkça Türkiye’de yeni yatırım zor. Yalnızca yüzde 100 ihraç edeceğin bir aracı Türkiye’de yapmanın da büyük bir anlamı olmuyor" diye konuştu.

Türkiye, ticari araç üretiminde lider oldu

Cengiz Eroldu, Türkiye’nin ticari araç üretiminde 2021 yılında bir sıra atlayarak birinciliğe yükseldiğini vurguladı. Türkiye otomobilde ise 6’ncı sırada bulunuyor. Dünya otomotiv üretiminde de Türkiye 14’üncülükten 13’cülüğe çıktı. Eroldu, “Şu anda tüm Türkiye’de 2 milyonluk bir kapasite var, bu kapasiteyi 2030’da 2,5 milyona çıkarmayı hedefl iyoruz. Dünya üretiminden yüzde 1,6 payımız var. Bunu yüzde 2'nin üzerine çıkaracağız. Dünya sıralamasında ilk 10’a çıkmak istiyoruz. Avrupa’da 4’üncüyüz, ilk 3’e çıkmak istiyoruz. İhracatımız 30 milyar bunu da 45 milyara çıkarmak istiyoruz” dedi. Önemli bir hedefl erinin de yeni pazarlara ihrcat yapmak olduğunu söyleyen Eroldu, “Avrupa baş ağrısı gördük. Avrupa bağımlılığını azaltmak lazım"dedi.