Citroen Ami fiyatı belli oldu mu? İşte Citroen'in yeni elektrikli otomobili Ami

Fransız otomotiv markası Citroen, Ami modeli ile Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Fransa'da 6.990 euroluk fiyatla satılan Citroen Ami modeli 1,5 yıldır Avrupa'da yollarda görülürken, elektrikli olması ve boyutları ile dikkat çekiyor. Şehiriçi ulaşım için radikal bir alternatif olarak sürücülerin karşısına çıkan Citroen Ami, Türkiye'de de merak edilmeye başlandı. Özellikle Fransa'da satış fiyatının hayli düşük olması nedeniyle Türkiye'de otomobil sahibi olmak isteyenler ve küçük araç sevenler Citroen Ami için beklemeye başladı.

Citroen Ami fiyatı henüz belirlenmedi

Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Citroen Ami'nin ne kadarlık bir fiyat etiketiyle kullanıcı ile buluşacağı henüz belirlenmedi. Elektrikli olması, motor hacmi ve boyutlarından dolayı Citroen Ami için ÖTV istenmeyeceği düşünülürken, yurt dışında olduğu üzere kiralama seçeneğinin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor.

Yurtdışında kullanıcılar Citroen Ami'leri 48 aylık uzun dönem kiralayabiliyor. Ayda 20 euro gibi bir bedelle kiralanan Citroen Ami'ler büyük rağbet görüyor.

Citroen Ami özellikleri

Elektrikli bir mini model olan Citroen Ami, tam dolu batarya ile 70-75 kilometre mesafe kat edebiliyor. 45 km/s maksimum sürata ulaşabilen Citroen Ami'nin bataryası standart elektrik prizinden 3 saatte şarj oluyor. Boyutları nedeniyle şehiriçinde kullanıcılarına park konusunda bir avantaj sağlayan Citroen Ami'nin Türkiye'deki tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.

Fransızca arkadaş anlamına gelen Ami adıyla piyasaya sürülen Citroen Ami mobli, motosikletlere alternatif üretmeyi hedefliyor.