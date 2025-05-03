Citroen C5 Aircross’un yeni nesli tanıtıldı: Elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit seçeneklerle geliyor

Citroen, 2025'in ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunacağı yeni nesil C5 Aircross modelini hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle tanıttı. Stellantis’in STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen model, çevreci yapısı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni C5 Aircross, 4.652 mm uzunluğu, 1.902 mm genişliği ve 2.784 mm aks mesafesiyle geniş bir iç hacim sunarken, 565 ila 1.668 litre arasında değişen bagaj hacmiyle kullanıcılara esnek depolama alanı sağlıyor. “Kanepe Tasarımı” anlayışıyla tasarlanan iç mekanda konfor ön planda tutulmuş.

Geniş panoramik cam tavan, gelişmiş ambiyans aydınlatması ve ayarlanabilir arka koltuklar gibi özellikler, yolculuk sırasında ferahlık hissini artırıyor. Citroen Advanced Comfort koltuklar ise ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonlarına sahip. Sürücü destek sistemleri arasında 10 inçlik kişiselleştirilebilir Göz Hizası Ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bilgi-eğlence sistemi ile "Hello Citroen" sesli komut özelliği yer alıyor.

Yeni C5 Aircross, üç motor seçeneğiyle geliyor:

* Hybrid 145 HP gücünde 48 voltluk sistem,

* 195 HP şarj edilebilir hibrit model (86 km’ye kadar elektrikli menzil),

* Tamamen elektrikli modeller, 210 HP motorla 520 km ve 230 HP motorla 680 km menzil sunuyor.

* Ultra hızlı şarj desteği sayesinde 160 kilowatt gücünde bir istasyonla bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e dolması 30 dakikadan kısa sürüyor.

Fransa’nın Rennes kentindeki fabrikada üretilecek olan model, çevreci yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Geri dönüştürülmüş plastik ve metallerin yanı sıra biyobazlı malzemelerle üretilen C5 Aircross’ta, kapı içi saklama alanlarında kullanılan şeffaf plastiklerin yüzde 20’si organik üzüm atıklarından elde ediliyor.

Citroen, yeni C5 Aircross ile C-SUV segmentinde sadece teknoloji ve konfor değil, aynı zamanda çevre bilinci yüksek bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.