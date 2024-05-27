Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım: Yeni elektrikli C3 bugün satılsa 1 milyon TL’ye gelir

Volkan DEMİRKUŞAK

İlk otomobili 1998 model bir Citroen Saxo olan bendeniz için Citroen’in yeri hep bir farklıdır. Dünya genelinde markayı en çok taşıyan modellerin başında gelen C3 yenilendi, büyüdü, gelişti üstüne bir de elektriklendi. Pahalı elektrikliler yerine ulaşılabilir, ekonomik elektrikli fikrini seven Citroen, Ami ile zaten bir eko mobilite çözümü bulmuştu, e-C3 ise onun B segmentine, SUV kodlarının uyarlanmış hali. 4 metrelik boyutlar onu bir şehirli kılıyor, şık tasarım, yüksek omuz çizgisi, yeterli oturma alanı, oyuk baş bölmesiyle gelen baş mesafesi, hem elektrikli hem de mild hibrit opsiyonlarıyla C3, yine markayı taşımaya hedefli.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’dan öğrendiğimiz bilgilerle öncelikle eylül ayında tamamen elektrikliyle gelecek olan model, markanın amiral gemilerinden biri olmaya devam edecek. Tamamen elektrikli versiyon, 44 kW’lik batarya paketi, 113 HP güç ve %20’den %80 şarjı 26 dakika gibi verilerle geliyor. Toplam menzil WLTP 324 km iken, şehir içinde 440 km’ye kadar uzayabiliyor. Yani tam bir şehirli.

Elektriklilerin payı 2025'te %20’ye çıkacak

e-C3, Türkiye’de Avrupalı markalar arasında en ucuz elektrikli otomobil olacak. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, markanın amiral gemilerinden biri olduğunu söyledi. İlk etapta sadece elektrikli versiyonu satışa sunacaklarını ifade eden Alkım, “Citroen e-C3’ün sunmayı planladığımız fiyat seviyesi ile de ne kadar iddialı bir model olduğunu gözler önüne sereceğini düşünüyorum” dedi. Yeni e-C3’ün elektrikli C4 ve elektrikli C4 X’ten sonra elektrikli araç ürün gamındaki üçüncü model olacağını anlatan Alkım, “Yeni aracımızla birlikte elektrikli araçların toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise hedefimiz bu oranı yüzde 20’lere yükseltmek” diye konuştu.