Citroen'den 2025'in ilk kampanyası! C4, C4 X ve C5 Aircross modellerinde sıfır faizli kredi!

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, Ocak 2025'e ilişkin yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Kampanya kapsamında sıfır veya uygun faizli kredi verilecek.

Buna göre Citroen C4, C4 X ve C5 Aircross modellerinde 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi kullandırılacak.

1.5 BlueHDI 130 HP motora sahip Berlingo Kombi'nin yanı sıra 'Berlingo Van' modelleri, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli krediyle satılıyor.

Jumpy Spacetourer, Jumper, Jumpy kampanyası

Jumpy Spacetourer, Jumper, Jumpy modelleri de 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen'in 2025 model yılına sahip tüm hafif ticari araç modellerinde, 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya 400 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Elektrikli Citroen modellerindeki kampanyalar

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenlere, 250 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor. Ami One, Ami Tonic ve Ami Peps modelleri 200 bin lira için 20 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağıyla satılıyor.