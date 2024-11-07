Citroen'den kasım ayı için sıfır faizli kredi kampanyası!

Citroen C4 ile C4 X modellerinde kasım ayında sunulan 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi müşterileri bekliyor. Citroen'in SUV modeli C5 Aircross modeli 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediyle Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Berlingo Kombi ve Berlingo Van kampanyaları

1.5 BlueHDI 130 HP motora sahip yeni Berlingo Kombi ve yeni Berlingo Van modelleri, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Jumpy için kredi kampanyası

Yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen, Jumper modelini 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli krediyle kullanıcılarla buluşturuyor. Yeni Citroen Jumpy modeline ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Citroen'in elektrikli modelleri

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenlere 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor. Citroen Ami One ve Citroen Ami Peps modelleri için kasımda 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi veya 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz olanağı sunuluyor.