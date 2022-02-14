‘Çok tedarik, düşük ÖTV’ için lansmanı 3. çeyreğe öteledi

Aysel YÜCEL

Dacia’nın üç farklı sınıfın özelliklerini bir arada sunan iddialı modeli Yeni Jogger’ın uluslararası basın test sürüşü organizasyonu Fransa’da yapıldı. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, dünya lansmanı yapılan ve birçok ülkede satışa çıkmaya hazırlanan yeni modelin, Türkiye’ye ise 3. çeyrekte getirileceğini söyledi. Çağdaş, Türkiye’de büyük talep öngördükleri bu aracı yeterli sayıda getirebilmek ve daha uygun ekonomik koşularda piyasaya çıkarmak için beklediklerini açıkladı. Berk Çağdaş, eğer yeni model araç yeterli sayıda tedarik edilemeyecekse o lansmanı iptal ettiğine dikkat çekerek, “Çünkü müşterinin karşısına sağlam çıkmak istiyoruz. Şu anda Dacia Jogger’ın satışına başlayabiliriz fakat otomotiv sektöründe global olarak yaşanan sorunlardan dolayı istediğimiz adetleri alamayız. Müşteriye ‘araç yok’ demek istemiyoruz. Diğer yandan, lansman yaptığımızda piyasada ekonomik koşulların da daha iyi ve stabil olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu süre içerisinde ÖTV matrahlarının da güncelleneceğine inanıyorum. Çünkü kurdaki yükseliş, enfl asyon ve artan maliyetlerle yeni yapılan ara barem düzenlemesinin de etkisi de azalıyor. Bazı ÖTV baremlerinde hiç araç kalmadı. 1.5 yıl önce yüzde 45 ÖTV dilimine giren bir araç bugün yüzde 80’e çıkıyor.

Dolayısıyla tüketicilerin ÖTV matrahlarının artırılması yönünde beklentisi var. Ben de bu konuda umutluyum. Bizim de hedefimiz Jogger modelimizi yüzde 60 ÖTV dilimine sokabilmek” dedi.

“Türkiye’de tek motorla lansman yapmak sakıncalı”

Berk Çağdaş, Dacia Spring’in Türkiye pazarına sunulmasına yönelik takvimle ilgili de açıklama yaparak, “Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bir lansmanı tek bir motor seçeneği ile yapmak Türkiye gibi pazarlarda son derece sakıncalı. Önümüzdeki yıl Dacia Spring’in yeni bir elektrikli motor daha olacak. Zoe standartlarında bir motor olacak. Şu anda Dacia ile masadayız. Bir ihtimal Dacia Spring lansmanını önümüzdeki yılbaşına bırakabiliriz. Çünkü iki motorla getirmek istiyoruz. Ayrıca logo ve ön panelde değişmiş olacak. Lansmanı yaparken aracı tüm yenilikleri ile getirmek istiyoruz” diye konuştu. Çağdaş, Renault Megan e-Tech modelinin lansmanının da üretim şartlarındaki iyileşmeye paralel yılın ikinci yarısında getirileceğini söyledi.

Dacia’nın satışlardaki payını %50’ye çıkarmayı hedefliyor

Berk çağdaş, bu yıl satışların yüzde 65’inin Renault, yüzde 35’nin ise Dacia tarafından olmasını beklediklerini ifade ederek, “Türkiye Dacia’yı çok sevdi. 16 ilde lider konumdayız. Bu illerin çoğunluğu Karadeniz ve Ege’de. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda Dacia’nın toplam satışlardaki payını yüzde 50’ye çıkarmak” dedi.

Pazar 1 milyon adet olabilirdi ama…

Berk Çağdaş, yılsonu toplam pazar beklentilerine yönelik açıklama yaptı. Çağdaş, “Türkiye otomotiv pazarında saklı ve her an ortaya çıkabilecek bir talep var. Normal koşullar altında, stabil bir pazar olsa, kurun seyri açısından üç ay sonrasını tahmin edebilsek ve faizler öngörülebilir seviyede olsa pazar 1 milyon adet olmaya aday. Ancak mevcut koşullara göre değerlendirdiğimizde yıl sonunda geçen yıla paralel 700-750 bin civarında bir pazar bekliyoruz” dedi.