Cupra, 10. garajını Galataport’ta açtı
Seat'ın Cupra markası, 10. Cupra City Garage’nın kapıları İstanbul Galataport’ta açıldı. Açılışta, Cupra Terramar’ın lansmanı da gerçekleştirildi. Terramar, 2 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
İspanyol markanın Barcelona’da bulunan Casa Seat hissini hatırlatan garaj konsepti Cupra ile yeni bir hal aldı ve Galataport, Cupra City Garage’ın 10. noktası oldu.
Cupra City Garage İstanbul, markanın Akdeniz köklerini İstanbul'un Avrupa ve Asya kültürlerinin eşsiz karmasıyla harmanlıyor. Lansmanla açılan garajda, Cupra Terramar’ın da lansmanı yapıldı. Car Of The Year 2025 ödülü adaylarından olan Terramar ile marka Türkiye’de yakaladığı başarılı grafiği yükseltme amacında.
“Türkiye genişleme stratejimiz için önemli”
Cupra markasının, hızla küresel bir marka haline geldiğini belirten Cupra CEO’su Wayne Griffiths: “Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Dünya’daki 10. City Garage noktamızın açılması, Cupra’yı dünyanın en dinamik şehirlerinin kalbine taşımaya yönelik hedefimizin bir kanıtı. Bu alanın bir kültürel merkez ve Cupra Tribe’ımız için bir buluşma noktası olmasını istiyoruz” dedi. Türkiye’nin Cupra markasının uluslararası genişlemesinde çok önemli bir pazar olduğunu söyleyen Griffiths: “İstanbul’da Cupra City Garage’ın açılışı ve Cupra Terramar’ın ülkede satışa sunulmasıyla, Cupra için tarihi bir yılı muazzam bir şekilde tamamlıyoruz” diye konuştu.
Türkiye'de yetkili satıcımız 30 adete ulaştı
Türkiye’nin kalbi İstanbul’da, Galataport’ta Dünya’daki 10’uncu deneyim merkezinin kapılarını açtıklarını belirten Cupra Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, “Avrupa dışındaki en büyük pazar olarak, ülkemizin 10. City Garage’a ev sahipliği yapmasından çok gururluyuz.
Cupra markamız ile 2021 yılında Türkiye’de satışa başladık, tüketicilerin ciddi ilgisi ve desteğiyle, 2024 Kasım sonu itibarıyla bu 3,5 yıllık sürede 20 bini aşkın araç teslimatı gerçekleştirdik. Şu an Türkiye’de toplam 29 adet Cupra yetkili satıcımız mevcut bugün bu sayı Cupra City Garage İstanbul ile resmi olarak 30 adet oldu. Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de lansmana özel 2.650.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Cupra Terramar, farklı görünümüyle markanın yeni tasarım dilini temsil ediyor" dedi.