Cupra, 10. garajını Galataport’ta açtı  

İspanyol markanın Barce­lona’da bulunan Casa Se­at hissini hatırlatan garaj konsepti Cupra ile yeni bir hal aldı ve Galataport, Cupra City Garage’ın 10. noktası oldu.

Cupra City Garage İstanbul, markanın Akdeniz kökleri­ni İstanbul'un Avrupa ve Asya kültürlerinin eşsiz karmasıyla harmanlıyor. Lansmanla açı­lan garajda, Cupra Terramar’ın da lansmanı yapıldı. Car Of The Year 2025 ödülü adaylarından olan Terramar ile marka Tür­kiye’de yakaladığı başarılı gra­fiği yükseltme amacında.

“Türkiye genişleme stratejimiz için önemli”

Cupra markasının, hızla küresel bir marka haline gel­diğini belirten Cupra CEO’su Wayne Griffiths: “Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Dün­ya’daki 10. City Garage nokta­mızın açılması, Cupra’yı dün­yanın en dinamik şehirlerinin kalbine taşımaya yönelik he­defimizin bir kanıtı. Bu alanın bir kültürel merkez ve Cupra Tribe’ımız için bir buluşma noktası olmasını istiyoruz” dedi. Türkiye’nin Cupra mar­kasının uluslararası genişle­mesinde çok önemli bir pazar olduğunu söyleyen Griffiths: “İstanbul’da Cupra City Ga­rage’ın açılışı ve Cupra Terra­mar’ın ülkede satışa sunulma­sıyla, Cupra için tarihi bir yılı muazzam bir şekilde tamamlı­yoruz” diye konuştu.

Türkiye'de yetkili satıcımız 30 adete ulaştı

Türkiye’nin kalbi İstanbul’da, Galataport’ta Dünya’daki 10’uncu deneyim merkezinin kapılarını açtıklarını belirten Cupra Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, “Avrupa dışındaki en büyük pazar olarak, ülkemizin 10. City Garage’a ev sahipliği yapmasından çok gururluyuz.

Cupra markamız ile 2021 yılında Türkiye’de satışa başladık, tüketicilerin ciddi ilgisi ve desteğiyle, 2024 Kasım sonu itibarıyla bu 3,5 yıllık sürede 20 bini aşkın araç teslimatı gerçekleştirdik. Şu an Türkiye’de toplam 29 adet Cupra yetkili satıcımız mevcut bugün bu sayı Cupra City Garage İstanbul ile resmi olarak 30 adet oldu. Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de lansmana özel 2.650.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Cupra Terramar, farklı görünümüyle markanın yeni tasarım dilini temsil ediyor" dedi.