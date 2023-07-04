Dacia, 2025'ten itibaren Dakar rallisinde boy gösterecek

Dakar rallisi, 40 yılı aşkın süredir her yıl 60'tan fazla ülkeden 500 maceracıyı bir araya getiriyor.

Dacia, sentetik yakıtla çalışan ve en zorlu koşullarla başa çıkmak için geliştirilen dört tekerlekten çekişli çevre-dostu yarış otomobili prototipi ile yarışmaya katılacak.

Dakar Rallisi, Dacia için bir test alanı ve bir fikir laboratuvarı da olacak.

Ayrıca outdoor işlevsellikleri ve aynı zamanda enerji seçenekleri açısından Dacia tarzında yeni akıllı çözümleri test etmek ve denemek için bir fırsat yaratacak.

2025 sezonundan önce, Dacia prototipleri 2024 gibi erken bir tarihte Fas Rallisi’nde test edilecek.

Dacia, Renault Grubu'nun becerilerinin yanı sıra İngiliz motor sporları ve mühendislik grubu Prodrive'dan yararlanacak.

Prodrive, ralli için prototip geliştirme konusundaki deneyimiyle tüm dünyada bilinen bir ekip.

Prodrive, yaklaşık 40 yıldır dünya genelinde motor sporlarının en önemli oyuncularından biri ve markaların çok sayıda uluslararası şampiyonada zafere ulaşmasına yardımcı oldu.

Prodrive, 2020 yılından bu yana Dakar Rallisi ve Rally-Raid'de yer alıyor.

Son üç Dakar rallisinde kendi ekipleri tarafından tasarlanan ve yönetilen araçlarla yer aldı. Ayrıca artık yeni Dacia ekibinde yer alan Sébastien Loeb ile 2022 ve 2023 yılında genel klasmanda ikinci oldu.

Başarılı sürücülerle yarışacak

İspanyol ralli pilotu Cristina Gutierrez Herrero, 2017 yılında otomobil kategorisinde Dakar Rallisi'ni bitiren ilk İspanyol kadın pilot oldu. Henüz 31 yaşında, 2017 ile 2023 yılları arasında 7 Dakar Rallisi'ne katıldı.

Cristina ayrıca 2012 yılından bu yana İspanya'da kadınlar kategorisnde all-terrain ralli şampiyonu oldu.

49 yaşındaki Fransız ralli pilotu Sébastien Loeb, 2004'ten 2012 yılına kadar arka arkaya 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazandı. Motor sporlarının en başarılı sürücülerinden biri ve tüm zamanların en büyük ralli pilotu olarak kabul ediliyor.

Loeb, 2016 yılından bu yana Dakar'a katılıyor. 2021'den itibaren, İngiliz Prodrive ekibi tarafından tasarlanan ve yönetilen Bahrain Raid Xtreme Hunter’ın direksiyonunda Dakar Rallisi'ne katıldı.

Sentetik yakıtla çalışacak

Dacia prototipi, enerji ve kimya sektöründe dünya lideri olan Aramco tarafından sağlanan sentetik test yakıtıyla çalışacak.

Aramco'nun sentetik yakıt çözümleri, yenilenebilir hidrojen ile tutulan CO2'nin birleştirilmesiyle üretiliyor ve bu da günümüz motorlarıyla uyumlu, daha düşük karbonlu yakıt sağlıyor.

Dakar Rallisi, Dacia markası için bu teknoloji alanında ideal bir test alanı sunuyor.