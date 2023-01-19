Dacia Avrupa Perakende Pazarı'nda rekor pazar payına ulaştı

Dacia, otomotiv sektörünü etkileyen pandemi, elektronik bileşen tedariki ve lojistik sorunları gibi devam eden zorluklara rağmen 2022 yılında 573 bin 800 araç satışı ve 2021 yılına göre yüzde 6,8'lik bir büyüme oranıyla başarısını gösterdi. Marka ayrıca 2022'de önemli bir kilometre taşına ulaştı ve 2004'ten bu yana dünya genelinde 8 milyonuncu aracını sattı.

Dacia, 2022 yılında perakende binek otomobil satışlarının yüzde 7,6'sı ile Avrupa'da rekor bir pazar payına ulaştı ve üst üste ikinci yıl konumunu güçlendirmeye devam etti. Marka aynı zamanda Avrupa’da toplam araç satışlarında yüzde 3,7 ve binek otomobil satışlarında yüzde 4,2 rekor bir pazar payına ulaştı.

Markanın en büyük pazarı olan Fransa'da 2022 yılında 130 bin 800 adet Dacia binek otomobil satıldı. Bu, pazardaki yüzde 7,8'lik düşüşe rağmen 2021 yılına göre yüzde 4,5'lik bir artış anlamına geliyor. Bu performans, Dacia'nın pazar payını bir puan artışla yüzde 8,6'ya yükseltti ve markayı binek otomobil pazarında ilk kez üçüncü sıraya yükseltti. Dacia, perakende satışlarında 1,3 puan artışla %15,8 pazar payı elde etti. Bu da 2022 yılında her altı perakende müşteriden birinin Dacia'yı seçtiği anlamına geliyor.

Dacia, C segmenti araçların hakim olduğu Almanya pazarında, şimdiye kadarki en güçlü performansını sergiledi ve perakende müşterilere satılan 60.300 araçla satışlarında %50 artış sağladı. Dacia, bu başarısı ile bazı köklü markaları geride bırakarak perakende pazarında altıncı sırada yer aldı.

Dacia, Türkiye'de de yükselişini sürdürerek 2021 yılına göre %30 daha fazla binek otomobil sattı ve 2021 yılına göre 1,1 puan artışla %6'nın üzerinde bir pazar payına ulaştı.

Güçlü ürün gamı

Dacia, 2021 yılında Sandero, Spring ve Duster ve 2022 yılında Jogger olmak üzere 15 aydan kısa bir sürede dört yeni model pazara sundu. 2022 sonu itibariyle dört modelin her biri Dacia’nın yeni görsel kimlik stratejisi ile yollara çıkmaya başladı. Buna yeni renklerle beraber sağlamlığı ve yalınlığı çağrıştıran zincirin halkaları gibi birbirine bağlı minimalist ‘D’ ve ‘C’ harflerini içeren yeni Dacia amblemi dahil.

229 bin 500 adet Sandero satıldı

Her model, Dacia'nın 2022 yılı büyümesine katkı sağladı. 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 1,2'lik artışla 229 bin 500 adet Sandero satıldı. Sandero, art arda altı yıl boyunca Avrupa perakende pazarında en çok satan model ve tüm satış kanallarında Avrupa'da en çok satan ikinci binek otomobil oldu.

Duster, 2018 yılından bu yana Avrupa perakende SUV pazarındaki liderliğini korudu ve Avrupa perakende pazarında Sandero'nun ardından en çok satan ikinci araç oldu. 2022 yılında tüm pazarlarda, 2021 yılına göre yüzde 5,8'lik bir artışla 197 bin 100 adet sattı. 2010'daki lansmanından bu yana 2 milyondan fazla Duster satıldı.

2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 75 artışla 48 bin 900 adet tamamen elektrikli Spring satıldı. Spring, 2021 yılındaki lansmanından bu yana 100 binden fazla müşteri kazandı. Bunların dörtte üçü perakende müşterisi. Spring, Avrupa perakende pazarının en çok satan elektrikli araçların biri.

2022 yılında, satışa sunulduğu ilk senede Jogger 56 bin 800 adet satıldı. Bu başarı, modeli Avrupa perakende pazarında satılan SUV olmayan C segmenti araçlar arasında ikinci sıraya yerleştirdi.

Dacia müşterilerinin yüzde 70'inden fazlası en donanımlı versiyonları seçmeye devam ediyor.

Her üç Dacia müşterisinden biri ve Jogger müşterilerinin yüzde 58'i, eşdeğer bir benzinli motordan ortalama yüzde 10 daha az CO2 emisyonu salınımına (118 g CO2/km) sahip çift yakıtlı benzinli/LPG'li ECO-G 100 versiyonunu tercih ediyor. Araç, iki deposu dolu olduğunda 1.000 km'nin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

"2022'de rekor seviyelere ulaştık"

Dacia Pazarlama, Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Martinet, Dacia'nın Avrupa satış adedi ve pazar payı rakamlarının 2022'de rekor seviyelere ulaştığını belirterek,” Markamızın sergilemiş olduğu başarılı performans, müşteri gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan doğru ürün stratejimizin göstergesidir. 2023'te elektrikli araç ürün gamımızı genişleterek bu ivmeyi artıracağız. Ayrıca Dacia'nın müşterilerine yalın ve paranın karşılığını en iyi şekilde veren ürünler sunma yaklaşımını da korumaya devam edeceğiz” dedi.