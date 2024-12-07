Daihatsu, 191 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Daihatsu Motor, Japonya genelinde yaklaşık 191 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2016 ile Ekim 2018 arasında üretilen "Move Canvas" ve "Hijet" dahil olmak üzere altı model bu geri çağırma kapsamında yer alıyor.

Araçların çalışırken karoserden gelen titreşimleri emen yayların üzerindeki boya filmlerinin sıyrıldığı ve zamanla kırıldığı tespit edildi. Bu durumun, kırılan yayların lastiğe temas etmesine, lastiğin patlamasına ve aracın hareket edememesine neden olabileceği belirtildi.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı bilgiye göre, şimdiye kadar bu arızalar nedeniyle herhangi bir trafik kazası rapor edilmezken, toplam 608 arıza bildirimi kayıtlara geçti.

Daihatsu, geri çağrılan araçlara yönelik olarak bayilerinde ücretsiz parça değişimi yapacağını duyurdu. Araç sahipleri, bu kapsamda yetkili servislerden hizmet alabilecek.