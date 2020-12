Daimler’in siber güvenliği Türk mühendislere emanet

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Daimler AG, İstanbul’daki Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin sorumluluğunu artırıyor. Daimler çatısı altında gerçekleştirilen küresel siber güvenlik operasyonlarında kritik bir görev üstlenen merkez, 2021’de ise Daimler Mobility organizasyonu için yazılım geliştirme üssü olacak Daimler Mobility Global Technology Hub’ı kurmaya hazırlanıyor. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, “Daimler AG’nin Türkiye’ye olan inancı ve güveni her yıl giderek artıyor” dedi.

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG, 2013 yılı sonunda küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırarak Hindistan’ın ardından Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yer alan ikinci Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni Türkiye’de açmıştı. Merkezde Türkiye’den tüm dünyaya bilişim teknolojileri ve uzmanlığı ihracatı gerçekleştiriliyor. Teknoloji ihracatı yapılan ülke sayısı 40’ı geçiyor. Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak her yıl büyüyerek ve yeni departmanları bünyelerine katarak yola devam ettiklerini vurguluyor. Engindeniz, “Daimler çatısı altında gerçekleştirilen küresel siber güvenlik operasyonlarının da bir kısmının hayata geçirilmesi için seçilen merkezimiz, bu anlamda Daimler içerisinde kritik konularda da görev almaya başladı, müşteri güven seviyesini bir üst düzeye çıkardı” dedi.

90 yeni yazılım mühendisi işe alınıyor

Engindeniz, 2021’de de Daimler Mobility organizasyonu için bir yazılım geliştirme üssü olacak Daimler Mobility Global Technology Hub’ı kurmaya ve bu alanlarda da küresel hizmetler vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Peki, yeni kurulacak Daimler Mobility Global Technology Hub kapsamında nasıl çalışmalar yürütülecek? Yeni bir ekip kurulacak mı? Engindeniz, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Daimler Mobility Global Technology Hub, Daimler Mobility AG’nin kararı ile kurulan global anlamda hizmet verecek dünyadaki ilk teknoloji hub'ı ve merkezimiz ile finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanında Daimler Mobility AG’ye bağlı birçok lokasyona baştan sona yazılım desteği sağlayacak. Daimler Mobility Global Technology Hub organizasyon ekibine dâhil olacak yazılımcı ve geliştirme alanında uzman çalışanları bünyemize katmaya hazırlanıyoruz. 2021 yıl sonuna kadar hedef sadece bu alanda 90 kişilik bir yazılım mühendisi ekibinin oluşturulması. Oluşturulan bu ekip yazılım geliştirme alanında çalışarak teknolojik ve yenilikçi çözümler üretecek. Böylece istihdam alanındaki yatırımlarımızı 2021 yılında da artırmaya devam edeceğiz.”

Engindeniz, merkezin sadece otomotiv sektörüne yönelik değil aynı zamanda önemli bir yazılım firması ve inovasyon merkezi olarak konumlandığının da altını çiziyor ve ekliyor: “Bu kapsamda ciddi yatırımlar yaparak, çalışanlarına ve potansiyel çalışanlara kariyer fırsatı sunuyoruz.”

Hoşdere’deki Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde, SAP (Systems Analysis and Program Development) ve Uygulama Yaygınlaştırma (Rollout) konularında Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan farklı ülkeye hizmet veriliyor. Merkezde ortalama 50 bin kullanıcıya, 72 farklı sistem güncellemesi, 40’tan fazla proje, 42 bin problem çözümü ve 600’den fazla değişiklik isteği gibi hizmetler sunuluyor. ‘Uygulama Yaygınlaştırma Departmanı’ ile satış ve satış sonrası hizmetler ile finansal hizmetler alanlarında proje yaygınlaştırma süreçleri eş zamanlı birçok projeyle birlikte yürütülüyor. Bu departman, 40’tan fazla ülkede, 3 bine yakın Mercedes-Benz bayisini Xentry Portal Pro sistemine entegre etti. SDC Türkiye de 2018 yılında servis portfolyosunu da genişletme yoluna giderek analitik ve dijital çözümler alanında da hizmet ağını ve müşteri potansiyelini genişleterek Daimler bünyesinde hizmet vermeye başlamıştı.

Şu an Merkez çatısı altında SAP servis operasyon ve hizmet teslimi devam ederken Hong Kong’tan Malezya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, Kanada’dan Brezilya’ya kadar küresel anlamda “Mercedes Me” uygulamasının yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak Mercedes-Benz’in Ar-Ge departmanlarının IT Mühendisliği (IT Engineering) birimlerine destek veren bir ekip de merkez bünyesine dâhil oldu. Engindeniz, “Böylece hem test otomasyonu alanında hem de mühendislik anlamında yeni yetkinlikler organizasyonumuza katılmış oldu” dedi.

Otonom ve elektrikli araçlar için yazılım geliştiriliyor

Üniversiteler ile iş birliğine giden organizasyonumuz, Türkiye’de birçok üniversiteyi ziyaret etti, üniversite etkinliklerine katılarak Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni tanıttı. Bunun yanı sıra Marmara Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi ile proje iş birlikleri yaparak bu alanlarda Türkiye’de IT ekosisteminin gelişmesine katkı sağladı. Bu iş birlikleri kapsamında Şubat 2020’de Türk Alman Üniversitesi ile beş farklı yazılım projesini gerçekleştirerek çeşitli ürünler ortaya çıkarıldı. Söz konusu projelerin öne çıkanları elektrikli ve full sürücüsüz, kampüs içi araçların dizaynı ve kavram çalışması, öğrencilerin finansal verileri tahmin eden aynı zamanda da birimin finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir software yazılımının gerçekleştirilmesi, yapay zeka teknolojisini kullanarak oluşturulan bir chatbot ve şirket içerisinde inovatif fikirlerin tartışılıp oylandığı bir uygulama ve şirket içi özel araç paylaşımı ile 2. el ürünlerin satılması için bir platformun yazılımı gerçekleştirildi.

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin Türkiye’de kurulmuş olmasının avantajlarına değinen Engindeniz, “Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak birçok avantajımız ile diğer lokasyonlardan öne çıktık. Bunlardan başlıcaları; Avrupa’ya ve özellikle Almanya’ya coğrafi konum olarak yakınlığımız, otomotiv dünyasındaki tecrübemiz, çok iyi eğitim almış ve Almanca bilen yetkin insan kaynağımız diyebiliriz” diyor.

Mühendislerin yarıya yakını kadın

2013 yılında 38 çalışan ile kurulan merkez, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta 380’in üzerinde istihdam ile yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Alanında mezun oldukları üniversitelerde derece almış kişilerden oluşan çalışanların yaklaşık yarısı kadın, yüzde 90’ı Almanca ve İngilizce biliyor. Merkez bünyesinde yazılım projelerinde görev alan yazılım geliştirme uzmanları, yazılım mimarları ve mühendisleri kadar proje yöneticileri, bilgi güvenliği uzmanları gibi çok çeşitli profillerde çalışan var. Bu kişiler dahil oldukları uluslararası projelerde ve çok farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Daimler Mobility Global Technology Hub ile de 90 kişilik yeni istihdam yaratılacak.