'DEV-A' 3 saatlik şarj ile 80 kilometre gidiyor

22 Ekim 2017

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören bir grup öğrenci tarafından üretilen "DEV-A" adlı elektrikli otomobil, 85 kilometre hıza ulaşıyor, 3 saatlik şarj ile yaklaşık 80 kilometre yol katedebiliyor.

Duscart Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rıdvan Kuzlu, yaptığı açıklamada, ilk elektrikli otomobillerini 2014 yılında ürettiklerini, bu yıl yaptıkları ve "DEV-A" adını verdikleri elektrikli otomobilin ise öncekinin daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu söyledi.

Kuzlu şöyle konuştu:

"Bu aracımızın hızını biraz daha yükselttik, aracımız yaklaşık 85 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yine, önceki araçta bulunan pilleri şarj etmek için batarya kutusundan çıkartıp dışarıda farklı bir sistemle yaklaşık 12-13 saat pilleri tam dolu seviyeye getirebiliyorduk. Bu sene yaptığımız yerleşik hızlı şarj birimimizle pillerimizin dolum süresini 3 saate kadar düşürebildik. Önceki aracımızda ithal ettiğimiz bir motoru kullanıyorduk. Yeni aracımızın motoru yerli ama bizim yaptığımız bir motor değil."

Kaynak: AA