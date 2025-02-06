Dev otomobil firmasından şubat kampanyası! Uygun faizle kredi ve takas imkanı

PSA Grubu'nun lüks otomobil temsilcisi DS Automobiles, Şubat 2025'e ilişkin yeni kredi kampanyasını duyurdu.

Buna göre DS 7'nin OPERA BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla müşterileri bekliyor.

DS Automobiles DS 4 için güncel kredi kampanyası

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli, 600 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği imkanı var.

DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanağıyla satın alınabiliyor.