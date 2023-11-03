DFSK, tüm modelleri için Quick Finans ile kredi olanağı sunacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DFSK Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Şahsuvaroğlu ile Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ’ın imzaladığı anlaşma ile DFSK’nın pazara sunacağı 2 binek ve 4 hafif ticari araç için kredi olanağı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFSK Türkiye CEO'su Hakan Şahsuvaroğlu araç kredileri için müşterilerinin yanında olacaklarını belirterek "Krediye ulaşma konusunda dönemsel bir sorun yaşanıyor. Bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Biz Quick Finans altyapısı ile DFSK Finansı hayata geçirdik. Bu işbirliği ile DFSK Finans, BDDK'nın belirlediği kurallar gereği tüm müşteriler kredi ile buluşturacaktır. Her konuda olduğu gibi DFSK bayilerinin ve müşterilerimizin en yakınında olacağız." ifadelerini kullandı.

"Hızlı bir şekilde araç kredisine ulaşabilecekler"

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ da DFSK Türkiye’nin pazara sunacağı tüm araç modellerinde ticari ve bireysel tüketicilerin, Quick Finans'ın sunacağı anında kredi seçenekleri ile rahatça ve hızlı bir şekilde araç kredisine ulaşabileceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Quick Finans olarak iş süreçlerinin avantajları ve sektörün tecrübeli ekibiyle otomotiv finansmanında DFSK Türkiye’nin çok önemli bir iş ortağı olacağız. Mevcut ekonomi koşullarında sektörde yaşanan finansmana erişim zorluğundan iş ortaklarımızın etkilenmemelerini sağlayacak kesintisiz kredi desteği sözümüzle, hem yetkili bayilerin stok finansmanı ihtiyaçlarında hem de DFSK marka araç almak isteyen müşterilerin kredi ihtiyacının karşılanmasında yanlarında olmayı taahhüt ediyoruz."