Dizeli bitirip hibrite geçen İzmitli i20, liderliği geri istiyor

19 Ekim 2020

AYSEL YÜCEL

Hyundai Assan, ağustos ayında İzmir’de üretimine başladığı Yeni i20’yi Türkiye’de satışa sundu. İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai i20, markanın yeni tasarım felsefesi olan “Duygusal Sportiflik” temasıyla baştan aşağı yenilendi. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede düşük bir yakıt tüketimi elde ediliyor.

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, yeni modelin basın toplantısında yaptığı konuşmasında Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim tesisi olarak Hyundai Assan İzmit fabrikasında 23 yıldır üretim gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bugüne kadar 2 milyon adetten fazla aracı bantlarımızdan indirdiklerini belirten Oh, şunları söyledi: “Şu an ürettiğimiz i10 ve i20 modellerimizi Türkiye kadar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Üçüncü nesil i20’yi tanıtmaktan kıvanç duyuyoruz. Ayrıca, Yeni i20’nin Türkiye ve Güney Kore’nin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yaşanılan sürece rağmen iki ülkenin bu projeyi başarıyla tamamlamış olması bizleri gururlandırıyor.”

Yatırım 171 milyon €’yu aşacak

Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan i20 WRC’nin gövdesini ve altyapısını da sağladıklarının altını çizen Oh, “Şampiyonada yarışan aracımızdan elde edilen tecrübeler sayesinde performans otomobillerimiz hazırlanıyor. Bu doğrultuda yeni çıkacak i20 N ve N Line modellerimizi de Şubat 2021’den itibaren yine biz üreteceğiz. Yeni i20 projesinin böylece toplam yatırım tutarı da 171 milyon Euro’nun üstüne çıkmış olacak” diye konuştu.

Son çeyrek için 5 bin satış hedefi koydu

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye’de üretimine başladıkları günden bugüne kadar en yüksek adette üretip ve yine en yüksek adette ihraç ettikleri modelin i20 olduğunu vurgulayarak, “Ayrıca iç pazarda da yaklaşık 160 bin adetlik yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başardık” dedi.

Berkel, “Türk tüketicisinin hala en beğendiği araçlardan biri olan i20 modelinin üç neslini de burada üretmek ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak bizi son derece gururlandırıyor. Yeni i20’nin Türk tüketicisinin de heyecanını ateşleyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple sloganımızı 'Heyecanı Yeniden Keşfet' olarak belirledik. Yeni i20 ile birlikte hedeflerimiz de her zamanki gibi yüksek. Bu doğrultuda son çeyrekte Türkiye’de 5 bin adet i20 satmayı hedefliyoruz. Amacımız i20’yi tekrardan ait olduğu yere, B-segmentinin zirvesine taşımak” diye konuştu.

Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Hyundai’nin İzmit fabrikasında ürettiği i20 modeli, BC3 kasa koduyla ve yepyeni bir platform ile geliyor. Model için özel olarak geliştirilen bu platform, daha rijit ve daha dinamik bir sürüş için ekstra mukavemetli çelikten üretiliyor. Daha önce de kullanılan 1.4 litrelik 100 PS’lik atmosferik motor, bu kez 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Turbo beslemeli 1.0 litrelik benzinli motor ise 7 ileri DCT şanzıman ile tercih edilebilirken, eklenen en önemli özellik ise 48V hafif hibrit sistemi. Bu motor 0,4kW gücünde 48 Volt’luk Lityum-İyon bataryaya sahip. Normal 1.0 litre turbo motora kıyasla yüzde 10’a kadar daha az yakıt tüketen bu sistem, B segmentinde bir ilk.

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4 bin 40 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2 bin 580 mm’ye çıkarılmış. Bin 775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Sportif tasarım felsefesi gereği 24 mm daha alçak bir tavan çizgisine sahip olan aracın bagaj hacmi ise 51 litre artarak 352 litreye çıkmış. Yeni i20 geliştirilirken iç mekandaki teknolojik donanımlar ve modern çizgiler, segment sınırlarını zorlayacak şekilde temalandırılmış. Kablosuz akıllı telefon yansıtma fonksiyonu segmentinde ilk kez sunuluyor. Bunun dışında, Hyundai Smart Sense aktif güvenlik özellikleri de i20’de yerini alıyor.

B SUV üretimi martta başlayacak



Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, markanın gündemindeki yeni projeleri açıklayarak, şunları kaydetti: “Yeni araçlarımız kısa bir süre içinde tanıtılacak. Bizi en çok heyecanlandıran model ise elbette B-SUV olacak. Yeni İ20’nin platformu üstüne geliştirilen bu aracımızın üretimine 2021 yılı mart ayında başlayacağız. Üretim hattımızdaki üçüncü model olacak bu aracımızı Türkiye kadar öncelikle Avrupa olmak üzere tüm bölge için sadece biz üreteceğiz. İsmini ve detaylarını açıklamak üzere sizlerden biraz daha zaman rica ediyoruz.”