Dizellere veda! Artık daha az dizel otomobil satılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, dizel araçların sayılarının gitgide azaldığını ortaya koyuyor.

Buna göre son 4 yılda dizel motorlu otomobillerin toplam otomobil parkı içindeki payı sürekli azalırken, ocak ayı itibarıyla yüzde 31,7'ye indi.

2021'de trafiğe kayıtlı 13,7 milyon otomobil bulurken, bunun 5,2 milyonunu dizel otomobiller oluşturdu. Bu dönemde dizel otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı yüzde 37,6'ya geriledi. 2020'de bu oran yüzde 38,3 olarak kayıtlara geçmişti.

2022'de dizel otomobillerin toplam içindeki payı yüzde 36,9'a inerken, 2023'te yüzde 35,6'ya ve 2024'te yüzde 34,1'e indi. Geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16,2 milyona ulaşırken, dizel motorlu araçların sayısı 5,5 milyon olarak kayıtlara geçti.

Üç araçtan biri dizel

Geçen ay itibarıyla, kayıtlı otomobil sayısı 16,3 milyon olurken, dizel otomobiller yüzde 31,7 payla 5,6 milyon oldu. Böylece, 2021'de trafiğe kayıtlı otomobiller içinde yüzde 37,6 olan dizel otomobil payı, ocak ayı itibarıyla yüzde 31,7'ye geriledi.

Sıfır satışları da düşüyor

Öte yandan ODMD verilerine göre, sıfır dizel otomobil satışlarında belirgin bir düşüş yaşanırken, satış rakamları 100 binin altına indi.

2020'de 240 bin 819 dizel otomobil satılırken, 2024'te bu sayı 95 bin 985'e düştü. Böylece, söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarında yüzde 60'lık bir azalma kaydedildi.