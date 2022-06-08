Doblo'ya alternatif aranıyor

Aysel YÜCEL

Stellantis Grubu, Fiat Doblo’nun üretimini Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasından İspanya’ya kaydırma kararı aldı. DÜNYA’nın Tofaş’a yakın sanayi çevrelerinden edindiği bilgiye göre Bursa’da Doblo’dan doğan kapasite boşluğunun nasıl değerlendirileceği konusunda Stellantis ile Koç Holding arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak iki grup arasında henüz yeni bir projede uzlaşı sağlanmış değil. Bu arada Tofaş, bazı pazarlara yönelik üretimi sürdürebilmek için 1 yıl ek süre istedi.

İtalyan FCA (Fiat) ile Fransız PSA’nın (Peugeot-Citroen-Opel) 2021’de birleşiminden doğan Stellantis Grubu, önceki gün yeni Fiat Doblo modelinin Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında üretileceğini açıkladı. Stellantis, bünyesindeki Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen’in hafif ticari modellerini aynı platformda üretmeyi planlıyor. İspanya’daki Vigo fabrikasında üretilecek 5. nesil Doblo’nun benzinli seçeneğinin yanı sıra elektrikli versiyonu da olacak.

Tofaş, 1 yıllık ek süre istedi

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Tofaş da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tofaş, uluslararası pazardan gelen ithalat taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, Stellantis’ten 1 yıl ek süre istediğini bildirdi. Tofaş tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Fiat (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, 23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Ortadoğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

KOÇ VE STELLANTIS'İN YENİ PROJE İÇİN HENÜZ ANLAŞMADIĞI KONUŞULUYOR

Fiat Doblo üretiminin Türkiye’den İspanya’ya kayması konusunda yapılan resmi açıklamaların ardından Tofaş’ın Bursa’da Doblo’dan doğacak kapasite boşluğunu ne şekilde değerlendireceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Tofaş yetkilileri, Doblo üretiminin İspanya’ya kaymasını Stellantis grubu için önemli bir sinerji fırsatı olarak değerlendirirken, Doblo yerine hangi modelin üretileceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçındı. Tofaş, KAP’a yaptığı açıklamada Bursa’daki fabrikada üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmaların ve değerlendirmelerin devam ettiğini belirtiyor. DÜNYA’nın Tofaş’a yakın sanayi çevrelerinden edindiği bilgiye göre de Stellantis ile Koç Holding arasında görüşmeler devam ediyor ve henüz yeni bir projede uzlaşı sağlanmamış. Bazı sektör temsilcileri, henüz netleşmiş bir durum olmamasını Türk otomotiv sanayisi için bir kayıp olarak değerlendiriyor. Çünkü üzerinde anlaşma sağlanan ve imzaların atıldığı bir modelin üretimine başlanması en az 1,5 yıl sürüyor.

Kapasite boşluğu dolmazsa sektör için büyük kayıp

Tofaş’ın Doblo üretimini Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Ortadoğu ve Afrika için 2023 yılsonuna kadar uzatma talebi de yeni bir model konusunda anlaşma sağlanmamış olmasına bağlanıyor. Bazı tedarik sanayi çevrelerinde de Bursa’dan İspanya’ya kayan Doblo yerine yeni bir modelin gelmeyeceği yönünde endişeler var. Ancak, sektörü temsil eden bazı kaynaklar, Stellantis’in en yüksek teknolojiye sahip fabrikalarından biri olan, kendisinin de yüzde 50 ortak olduğu Bursa’daki tesiste kapasite boşluğuna izin vermeyeceğini, mutlaka yeni bir modelin üretimini Türkiye’ye kaydıracağını belirtiyor.

Bursa'da 22 yılda 2 milyondan fazla Doblo banttan indi

Koç Holding ile FCA’nın eşit hissedar olduğu Tofaş, Bursa’daki fabrikasında yıllık 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip. Türkiye'de 2000 yılında sıfırdan doğan bir model olarak bantlardan inen ve sadece Bursa’da üretilen Fiat Doblo, 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Tofaş'ta geliştirilip üretilen Doblo da, Ram ProMaster City markasıylaABD'ye ihraç ediliyor. Türkiye'de yıllık 40 bin adedin üzerinde Doblo üretimi yapılıyor. Bugüne kadar Bursa'daki fabrikada ayrıca, Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback, Station Wagon ve Cross modellerinin yanı sıra Fiorino modellerinin üretimi de yapılıyor.