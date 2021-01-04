Doğan, MG’yi Türkiye’de üretmeye talip

İngiliz kökenli otomobil markası MG’nin Türkiye distribütörlüğünü aldıklarını açıklayan Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, “Türkiye’de iyi bir hacim yakalayıp, Avrupa’ya da hizmet verecek şekilde üretim yapmayı hayal ediyoruz” dedi.

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv, distribütörlüğünü aldığı yeni markalar ve hizmete açtığı dijital platformlarla Türkiye’deki mobilite dönüşümünün önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Doğan’ın bu hedef doğrultusunda attığı en önemli adımlardan biri de İngiliz kökenli otomobil markası MG’nin (Morris Garages) Türkiye distribütörlüğünü almak oldu. Grup ayrıca, otomotiv ve motosiklet alanında faaliyet gösteren Silence, KYMCO, Gita ve Wallbox markalarını da portföyüne ekledi. Doğan, halihazırda Suzuki, Suzuki Marine, Piaggio, Vespa, Motoguzzi, Aprilia’nın distribütörlüğünü yapıyordu. Böylece, portföydeki marka sayısı 11’e çıktı.

Yerli otodan ucuz olacak

İlk etapta MG’nin yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV’i satışa çıkarılacak. Ardından benzinli modeller de gelecek. Ocak ayı içerisinde ön satışa sunulacak olan elektrikli MG’nin ilk teslimatları mayıs ayında yapılacak. Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Avrupa’da yayılımını hızla sürdüren MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve ulaşılabilir satış fiyatıyla çok ilgi çekecek” dedi. Aracın fiyatı konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirten Dağtekin, bir soru üzerine yerli otomobil TOGG’dan ucuz olacağının sinyallerini verdi. Dağtekin, “Bugün elektriklide iki ana akım var: Tesla ile başlayan üst segment spor otomobiller ve Renault Zoe gibi futürüstik ve küçük otomobiller. ZS EV ise tam ortasına, yani alışık olduğumuz hacim ve kullanım özellikleriyle geliyor. ZS EV. Pazara Türk tüketicisine uygun bir ürünle girmenin ciddi bir avantaj olacağını düşünüyoruz” dedi.

Dağtekin, bu yıl MG markasıyla bin adede yakın satış hedefleri olduğunu söyledi. Sadece elektrikli MG için satış hedefi 500 adet olarak açıklandı.

“Lojistik ve üretimde avantajlıyız”

Doğan Grubu, MG’nin sadece distribütörü değil, aynı zamanda Avrupa’daki üretim üssü olmayı istiyor. Çünkü MG’nin şu anda Avrupa’da üretimi yok. İngiltere’de de sadece Ar-Ge merkezi bulunuyor. Üretim tesisleri Çin, Tayland ve Hindistan’da bulunuyor. Kağan Dağtekin, MG’nin Türkiye’de üretimine talip olduklarını şu sözlerle açıkladı: “Türkiye’nin önemi özellikle pandemi sonrasındaki yeni dünya düzeninde biraz daha arttı. Lojistik ve üretim anlamında Avrupa’nın yanı başında büyük avantaja sahibiz. MG’de Türkiye’de iyi bir hacim yakalayıp inşallah bir üretim tesisini burada, Avrupa’ya da hizmet verecek şekilde kurmayı hayal ediyoruz. Biz dersimizi çalışalım, hedef kurup hayal edelim. Gerisini zaman gösterir. Ülkeye değer katmak için can atan bir kurucu aile ve kendini ispat etmek için koşmaya hazır ekip var. İnşallah bu da uzun vadede hayallerimizi gerçekleştirme şansımız da olur.”

Dünyadaki elektrikli araç dönüşümü ve yeni trendlere paralel Doğan Trend Otomotiv’in 2020 yılında bu alanda önemli adımlar attığını vurgulayan Kağan Dağtekin, “Elektrikli scooter segmentinde Avrupa pazar lideri olan Silence, hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun modelleri ile sadece elektrikli motosiklet üretimine odaklandı. Tamamen elektrikli scooter’lar Silence ve Vespa Elettrica’yla tüketicileri buluşturuyoruz. Buna ek olarak elektrikli otomobil segmentinde MG ZS EV’yle ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Kişisel taşıma robotu Gita’yla farklı bir mobilite çözümü getiriyoruz. 2020’de bünyemize kattığımız elektrikli şarj istasyonları üreticisi Wallbox’u da elektrikli mobilite çözümlerimizin önemli bir tamamlayıcısı olarak görüyoruz” diye konuştu.

Dijital platformların şirketin yeni iş modelinin önemli bir parçası olduğunu belirten Kağan Dağtekin, “Kurumsal yapımızı 3 ana segmentasyon üzerine kurduk. Bunlar; distribütörlük, hizmetler ve dijital platformlar. suvmarket.com, scootermarket.com, suzukisenin.com ve vespastoreturkey.com bu anlamda yeni iş modellerimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bireysel ve operasyonel kiralama alanlarında da hizmet ağımızı genişleteceğimiz çalışmalar üzerinde duruyoruz. Uzun dönem hedeflerimiz arasında hem distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz otomobil, motosiklet ve deniz motoru markalarıyla hem de ikinci el satış operasyonumuzla yılda 20 bin adetlik satış hacmine ulaşmak yer alıyor” açıklamasını yaptı.

Motosiklette %274 büyüme hedefliyor

Otomobil, motosiklet ve deniz motorları satışlarıyla ilgili bilgiler de veren Kağan Dağtekin, şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle oldukça zor geçen bir 2020 yılını hizmet verdiğimiz otomobil, motosiklet ve deniz motorları alanlarında büyümeyle kapatmaktan dolayı sevinçliyiz. Otomobil satışlarında Suzuki markamızla 2019 yılına göre adet bazında yüzde 25’in üzerinde büyüdük. 2020 yılında yaklaşık 3 bin adetlik satış gerçekleştirdik. 2021 yılında Suzuki ailesine katılacak yeni modeller ve MG markasıyla birlikte 6 bin adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Motosiklette bir önceki yıla göre yüzde 35 büyüdük. Özellikle, Vespa’nın Türkiye’de satışa sunulduğu günden bu yana en yüksek satış adetlerine ulaştığı yıl 2020 oldu. Vespa’da 1000 adedin üzerine çıkmayı başardık. 2021’de motosiklet tarafında KYMCO ve Silence’ın da etkisiyle ciro anlamında yüzde 274 büyüme öngörüyoruz. Deniz motorları pazarında bildiğiniz gibi Suzuki iddialı bir marka ve Türkiye’de yüzde 18 paya sahip. Bu alanda da 2021 yılında ciddi bir büyüme hedefimiz bulunuyor.

2021, Suzuki’de hibrit yılı olacak

Kağan Dağtekin, 2021 yılının Suzuki markası için hibrit yılı olacağını vurguladı. 2020 yılının son çeyreğinde Swift Hibrit’i satışa sunduklarını hatırlatan Dağtekin, “Suzuki’de ilk olarak Swift Hibrit’i satışa sunmuştuk ve kullanıcılarımızı Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisiyle tanıştırmıştık, çok olumlu karşılandığını gördük. Yakında Suzuki ailesinde hibrit sayısını dörde çıkaracağız. 2021 yılında Ignis Hibrit, Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit de bu aileye katılacak” dedi.

Sıfır 2021’e stokla girdi, ikinci elde fiyatları geri çekecek

2021’de otomobil fiyatlarına yönelik öngörülerini açıklayan Kağan Dağtekin, “Esas sıfır araç tarafında firmanın elindeki stok burada çok belirleyici olacak. Otomotivciler beklemedikleri bir kasım-aralık yaşadı. Çok ciddi siparişler vardı onlar Türkiye’ye geldiler fakat elde stoklar biriktiğini tahmin ediyorum. O yüzden, ocak-şubat-mart ayında sıfır kampanyaları çok yoğun devam edecek. 2. elde fiyatlar bir miktar geri gelebilir. Zaten hormon vardı. O hormon elimine olacak” dedi.