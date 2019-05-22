DOSAB’dan firmalara yalın üretim danışmanlığı

22 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Otomotiv ve Yan Sanayi UR-GE Projesi kapsamında “Yalın Üretim Danışmanlığı” programı başlatıldı. 6 Aralık’a kadar devam edecek olan proje kapsamında her bir katılımcı firma için 11 gün sürecek danışmanlık faaliyeti yürütülecek. Proje kapsamındaki 7 firmanın katılım gösterdiği program, firmaların, uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde; yalın sistemi uygulamaları ve yalın dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için gerekli ‘Yalın Üretim Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri’ni kapsıyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, DOSAB’da faaliyet gösteren 19 firmanın yer aldığı Otomotiv ve Yan Sanayi UR-GE (Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi) Projesi kapsamında çalışmalara devam ediyor. 16 Ağustos 2016 tarihinde onaylanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE Projesi kapsamında, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ile firmaların ihracatlarına yönelik çalışmalar sürerken, danışmanlık faaliyetleri ile de firmaların içyapılarını güçlendirmeye destek olacak faaliyetler gerçekleştiriliyor.