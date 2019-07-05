DOSAB’lı otomotivciler Automotıve Meetings’e katıldı

05 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı desteği ile Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi UR-GE Projesi’nin, üçüncü yurt dışı pazarlama faaliyeti Madrid Automotive Meetings etkinliği oldu. İş görüşmelerinde Seat, Ford, Renault, Iveco gibi OEM firmalarının yanı sıra Tier 1 gruplarından da farklı satın almacı firmalar yer aldı. DOSAB Otomotiv Ur-Ge Projesi Madrid yurt dışı pazarlama faaliyetine A Plas Genel Otomotiv, B-Plas Bursa Plastik, Elatek Kauçuk, Erkalıp Kalıp, Hüner Kriko, Omtek Otomotiv, Orven Kauçuk, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler ve Şahinkul Makina firmalar katılım gösterdi.

Organizasyonun ilk gününün, ilk yarısında tüm dünyada otomotiv sektöründe gelişmelerin ele alındığı ve uluslararası katılımcıların yer aldığı konferans ve paneller düzenlendi. Programın devamında ise, katılımcı firmaların, etkinliğe katılan tüm firma profillerini inceleyerek oluşturdukları; önceden belirlenmiş ve seçilmiş, 120’ye yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Automotive Meetings, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde ikinci kez Bursa’da düzenlenecek.