DP World, otomotiv endüstrisine F1’le giriyor

Renault ile iş birliğine giden DP World, Formula 1 takımının küresel lojistiğini yapacak. Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, DP World’ün ortaklığıyla takımın ismi de değişiyor.

13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, Tuzla’daki İstanbul Park’ta yapılacak Grand Prix yarışında takım “Renault DP World F1 Team” adıyla yarışacak. 2020 yılı Mart ayında yapılan anlaşma uyarınca Renault ve DP World Formula1’in sağladığı pazarlama platformu birlikte kullanılacak.

Aslan pay, otomotiv endüstrisinden

Verilen bilgiye göre, DP World Yarımca’nın sunduğu lojistik hizmetlerinin halihazırda aslan payı otomotiv sektörü tarafından alınıyor. Yarımca terminalinin müşterileri arasında Toyota, Hyundai, Honda ,Ford, Isuzu gibi isimler bulunuyor.

İstanbul, Tuzla’daki İstanbul Park’ta 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Grand Prix’de, Renault DP World F1 Team adına Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon yarışacaklar. Ayrıca Renault DP World F1 Takımı, 2022 sezonu için Efsane pilot Fernando Alonso ile anlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, otomotiv lojistiği alanındaki küresel pazarın 2025 itibarıyla 472,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Adams, “Bizi hem takımın isim sponsoru, hem de küresel lojistik ortağı yapan bu anlaşmayla taraflar, otomotive tedarik zincirinin hızını, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artıracak yenilikçi çözümler üzerinde birlikte çalışacaklar. ‘Renault DP World F1 Team’ ile stratejik ortaklığımız sadece küresel pazarlarda marka farkındalığı yaratmamıza yaramayacak. Renault’nun son derece kompleks tedarik zinciri, bizim veri merkezli yaklaşımımız ve teknolojimizden büyük fayda görecek. Meselelere mevcut otomotiv tedarik alışkanlıklarının ötesinden bakan yaklaşımımız bizi küresel otomotiv lojistik sektöründe avantajlı bir konuma getirecek.” dedi.