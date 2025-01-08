DS Automobiles Ocak 2024 kampanyası! DS 7 ve DS 4 modelleri için kredi!

Bünyesinde Citroen, Fiat, Opel, Peugeot ve Ferrari gibi firmaların bulunduğu PSA Grubu'nun premium markası DS Automobiles, ocak ayında yeni kampanya başlattı.

Buna göre DS Automobiles DS 7 Opera BlueHDi 130 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 modelleri, 700 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.

Ayrıca, DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 360 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 300 modelleri de 1 milyon 500 bin lira kredi koşullarıyla satışa çıkarıldı. DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 ise yine 1 milyon 500 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

DS 4 için kampanyalar

Öte yandan, sportif tasarımıyla dikkati çeken DS 4 Performance Line PureTech 130 modeli, 550 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteğiyle yeni sahiplerini bekliyor. DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 500 bin lira kredi desteğiyle aynı koşullarla satışa sunuluyor.