DS Automobiles Ocak 2024 kampanyası! DS 7 ve DS 4 modelleri için kredi!
SA Grubu'nun premium markası DS Automobiles, Ocak 2025'te DS 7 ve DS 4 modelleri için finansman kampanyaları başlattı. DS 7 modelleri için 700 bin liraya kadar kredi kullandırılacak. DS 4 için de kredi miktarı 550 bin lira olarak belirlendi. Her iki kampanya da 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 kredi faizi oranına sahip.
Bünyesinde Citroen, Fiat, Opel, Peugeot ve Ferrari gibi firmaların bulunduğu PSA Grubu'nun premium markası DS Automobiles, ocak ayında yeni kampanya başlattı.
Buna göre DS Automobiles DS 7 Opera BlueHDi 130 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 modelleri, 700 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.
Ayrıca, DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 360 ve DS 7 Antoine de Saint Exupery Plug-In Hybrid AWD 300 modelleri de 1 milyon 500 bin lira kredi koşullarıyla satışa çıkarıldı. DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 ise yine 1 milyon 500 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.
DS 4 için kampanyalar
Öte yandan, sportif tasarımıyla dikkati çeken DS 4 Performance Line PureTech 130 modeli, 550 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteğiyle yeni sahiplerini bekliyor. DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modelleri ise 500 bin lira kredi desteğiyle aynı koşullarla satışa sunuluyor.