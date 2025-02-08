DS Automobiles'in yeni CEO dönemi başlıyor

DS Automobiles'in yeni Üst Yöneticisi Xavier Peugeot oldu. Görevi Olivier François'dan devralan Peugeot, şirkette Genişletilmiş Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Jean-Philippe Imparato'ya bağlı olarak çalışacak.

1994'te PSA PEUGEOT Citroen Grubu'na katılan 60 yaşındaki Xavier Peugeot, yeni görevine yönelik yaptığı açıklmada şu ifadelere yer verdi: "Olivier başta olmak üzere, benden önce emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın bağlılığını takdir etmek isterim. Otomotiv dünyasında kendine özgü bir evren yaratma motivasyonunu ve becerisini kanıtlamış ekiplerin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. DS Automobiles'ın dünya çapındaki etkisini, mükemmeliyet imajını ve uzmanlığını daha da ileri taşımak için bu hikâyeyi birlikte yazmaya devam edeceğiz."