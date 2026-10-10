Dünya otomotiv devleri sıralandı: Türkiye de listeye girdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel otomotiv endüstrisinde üretim dengeleri değişmeye devam ediyor. Çin, dünya otomotiv üretimindeki liderliğini güçlendirirken Hindistan'ın yükselişi ve Kuzey Amerika ülkelerinde yaşanan üretim düşüşleri dikkat çekiyor.

Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verileri üzerinden hazırlanan araştırma, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 100 milyon motorlu araç üretildiğini ortaya koydu. Ülkelerin üretim miktarlarının karşılaştırıldığı listede Türkiye, 1,4 milyon adedin üzerindeki üretimiyle dünyanın en büyük 20 otomotiv üreticisi arasına girdi.

Türkiye dünya sıralamasında 13'üncü oldu

Türkiye'de 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 419 bin 464 motorlu araç üretildi. Bir önceki yıla kıyasla üretimini yüzde 4 artıran Türkiye, dünya sıralamasında 13'üncü sıraya yerleşti.

Bu performansla Türkiye; Kanada, Endonezya, Slovakya, Rusya, İngiltere, Malezya ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Türkiye'nin üst sıralarında ise 1 milyon 452 bin 776 araç üreten Çekya, 1 milyon 455 bin 569 araç üreten Tayland ve 1 milyon 463 bin 991 araç üreten Fransa yer aldı.

Çin'den otomotiv üretiminde yeni rekor

Dünya otomotiv üretiminin zirvesindeki Çin, 2025 yılında da rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Ülkede üretilen motorlu araç sayısı, önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak 34 milyon 530 bin 738'e yükseldi.

Böylece Çin, üst üste 17'nci yılda da dünyanın en fazla motorlu araç üreten ülkesi olmayı başardı.

Çin'in yıllık üretimi, ikinci sırada bulunan ABD'nin üç katını aşarken yalnızca bir yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 3,2 milyon adetlik üretim artışı, Brezilya'nın toplam yıllık üretiminden daha yüksek oldu.

ABD ikinci, Japonya üçüncü sırada

Küresel sıralamada ABD, 10 milyon 243 bin 844 araçlık üretimiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Japonya ise 8 milyon 410 bin 232 araç üreterek üçüncü basamakta yer aldı.

Hindistan'ın otomotiv sektöründeki büyümesi de sürdü. Üretimini yıllık bazda yüzde 7,9 yükselten ülke, yaklaşık 6,5 milyon araçla dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi konumunu sağlamlaştırdı.

Kuzey Amerika'da üretim geriledi

Asya ülkelerinde üretim artışı yaşanırken Kuzey Amerika'da ise ters yönde bir tablo ortaya çıktı. ABD, Meksika ve Kanada'nın toplam motorlu araç üretimi, 2025 yılında yaklaşık 491 bin adet azaldı.

Üç ülkenin toplam üretimindeki yıllık gerileme yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

Bölgedeki üretim kaybının dikkat çektiği ülkelerden Kanada'da motorlu araç üretimi yüzde 7,6 düşüşle 1 milyon 237 bin 75 adede geriledi. Bu düşüşün ardından Kanada, üretimini artırmayı başaran Türkiye'nin gerisinde kaldı.