Dünya otomotiv sanayicileri IAEC 2020’de buluşacak

31 Ekim 2020

Otomotivciler “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı”yı konuşmak için Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC 2020’de buluşuyor.

IAEC'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv sanayisinde geleneksel araçlar yerini hızla bağlantılı, otonom ve alternatif yakıtlı araçlara bırakıyor. Alternatif yakıtlı araçların payı her geçen gün artarken, nesnelerin interneti kavramına araç teknolojileri hızla adapte olmayı sürdürüyor ve şehirler de akıllı altyapılarını kurmak için çalışmalar yapıyor.

Her yıl alanında uzman yerli ve yabancı mühendis ve önemli isimleri Türkiye’de bir araya getiren ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC” bu kapsamda “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” çözümleri ana temasıyla dünya otomotiv endüstrisini ilgilendirecek önemli mesajlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu sene beşinci kez düzenlenecek olan IAEC 9-12 Kasım 2020'de video konferanslar aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) iş birliği ile düzenlenen IAEC 2020, dört gün boyunca Türkiye ve dünyadan, bağlantılı araç teknolojilerinden şarj altyapılarına kadar birçok konuda uzman isimleri otomotiv profesyonelleri ile buluşturacak.

Dünya devlerinin yöneticileri otomotivin geleceğini anlatacak

IAEC 2020’nin ana konuşmacıları, SAE International İcra Kurulu Başkanı David Schutt, Amazon Otomotiv Grubu Ürün Geliştirme Yöneticisi Max Cavazzini, CLEPA Başkanı Thorsten Muschal, Truva AŞ Başkanı Prof. Ian Fuat Akyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Dr. Burcu Özdemir olurken, Bosch GmbH Kurumsal Araştırma Bölümü İletişim ve Network Teknolojileri Başkanı Dr. Andreas Mueller, BMW Otonom Sürüş Stratejileri Bölüm Başkanı Armin Graeter ve Tesla siber güvenlik denetimlerinden sorumlu İsmail Güneydaş gibi isimler elektrikli araçlar, bağlantılı araç teknolojileri, otomotiv endüstrisinin dönüşümü, yeni trendler ve şarj altyapılarıyla ilgili konuşmalar gerçekleştirecek.

Ana teması “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” olan IAEC 2020’de ele alınacak diğer konu başlıkları ise, “Kolaylaştırıcılar - Nesnelerin İnterneti ve 5G”, “Veri Yönetimi, Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik”, “Bağlantılı Araçlarda İletişim Güvenliği”, “Otonom Araçlar”, “OPINA Projesi Tanıtımı” “Akıllı Şehirler”, “Bağlantılı Elektrikli Araçlar” ve “Eğitim ve Ar-Ge” olacak.

Konferansa katılım, detaylı program ve diğer konuşmacılara "www.iaec.ist" web adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA