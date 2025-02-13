Dünyanın 3. büyük otomobil grubu olacaklardı: Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşme planları sonlandı!

Ortak bir holding kurma projesiyle bir süredir görüşmeler yapan Honda, Nissan ve Mitsubishi, birleşme planlarını sonlandırdıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şirketlerin, elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklığının devam edeceği belirtildi.

Şirketler, birleşmenin Toyota ve Volkswagen’den sonra dünyanın üçüncü büyük otomobil grubunu oluşturma potansiyeline sahip olacağını açıklamıştı.

"Şirketlere değer katılması hedeflendi"

Konuyla ilgili açıklama Nissan’dan geldi. Şirket, Honda ve Mitsubishi ile şirketlerin birleşmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptının karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sona eren birleşme planıyla şirketlere değer katılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Japonya merkezli Kyodo News’te yer alan haberde ise anlaşmanın, Honda’nın Nissan’a birleşme planları doğrultusunda bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermesi teklifinde bulunduğu için sonlandırıldığı iddia edildi.

Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu.

Nissan, Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamamı ve geçen yıl 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.

Ne olmuştu?

Nissan ve Honda arasında devam eden ortak bir holding şirketi kurma görüşmelerine Mitsubishi Motors da dahil olmuştu. Japon otomobil devleri arasında ortak bir mutabakat zaptı (MOU) imzalanmıştı.

Mitsubishi Motors, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonuna katılım veya dahil olma konusunda Ocak 2025 sonuna kadar sonuca ulaşmak hedefleniyordu.

Şirketlerin CEO’ları tarafından yapılan açıklamalara göre, görüşmelerin Haziran 2025’te tamamlanması ve 2026 yılının Ağustos ayına kadar bir holding şirketinin kurulması amaçlanıyordu.

Birleşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeni holding şirketinin, elektrikli araç üretimi ve dijitalleşme alanında yenilikçi projelere odaklanması, 2026 yılına kadar yapılacak yatırımlarla şirketlerin küresel rekabet gücü artırılması planlamıştı.