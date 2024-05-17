Düşük emisyon salınımı puanı ile bedava şarj

Başak Nur GÖKÇAM

Etkinlikte şirketlerin sürdürülebilirlik ve iklim krizi ile mücadele yolculuğunda üst düzey yöneticilerin vizyonu ve liderliği konusu ele alındı.

Etkinlikte konuşan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, kendi ekosistemleri içinde, ‘Karbon Bankası’ anlamına gelebilecek uygulama üzerinde çalıştıklarını ve bunu denemeye başladıklarını söyledi. Karakaş, “Çalışmada, aracımızı seçenlerin aracı kullandığı her aşamadaki emisyonları kaydederek, teşviklendirme sağlayacağız. Ve araba kullanımı esnasında yapılan her tercih, emisyon salımına göre puanlamaya tabi tutulacak. Biriktirilen puanları isteyen şarj etme için isteyen alışveriş esnasında ödeme için kullanabilecek” diye konuştu.

Toplumsal boyutu unutulmasın

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi; Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı ve Chapter Zero Türkiye Yürütme Komitesi Başkanı Cevdet Alemdar da iş dünyasında artan farkındalığın şirketlerin iklim eylemi başta olmak üzere sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması için sorumluluk almaya hazır olduklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Alemdar, “İklim krizi, geçmişte geleceğin sorunu olarak görülüyordu ama artık günümüzün sorunu oldu. Bu sorun sadece çevreyi değil, ekonomik ve toplumsa boyutlarını da göz önünde bulundurduğumuz çoklu bir kriz” dedi. Etkinlik kapsamında düzenlenen “CEO Perspektifinden Sürdürülebilirlik: İklim Krizini Yönetmek” başlıklı panelde konuşan BASF Türkiye Genel Müdürü Tolga Demirözü, şirket olarak globalde 110 bin çalışanın yaklaşık yüzde 10’unun Ar-Ge’de çalıştığını söyledi.

Demirözü, “2023 yılı itibarıyla inovasyona ve Ar-Ge’ye 2.3 milyar euro ayırıyoruz. Bunu, hemen hemen her sektörde uyguluyor, inovatif çözümlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Otomotiv sektöründen örnek vermek gerekirse, elektrikli araçların 15 dakikalık şarjla, 600 km gidebileceği, katot aktif materyallerin pillerde kullanılacağı şarj üzerinde çalışıyoruz ve bunu 2025 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi.

“Otomotivde malzeme devrimi yaşanıyor”

Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, dönüşümle birlikte elektrifikasyon dönemine girildiğinin vurguladı Yıldırım, “Otomotivin, daha hafif malzemelere geçişi kaçınılmaz görünüyor. Bu anlamda malzeme devrimi yaşıyoruz diyebilirim çünkü hafifletme, elektrifikasyonun unsuru olacak. Gelişen teknolojiyle, yüzde 70 daha hafif araç üretmek mümkün. Sürdürülebilirlikle teknoloji el ele gidiyor. Biz de bu gelişim ve dönüşüm sürecinde sektörün önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz” dedi.