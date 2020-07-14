Eatron, Alman devinden yatırım aldı

14 Temmuz 2020

Seri üretim araçlar için güvenli yapay zeka (Automotive Safe AI®) tabanlı akıllı yazılım ürünleri geliştiren Eatron, Hirschvogel Automotive Group’un stratejik yatırım kolu olan Hirschvogel Ventures’dan 1 milyon euro üzerinde yatırım aldı.

Hirschvogel ile ulaşım, otonom ve elektrikli araçlarda, güvenli, temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilikler yaratmak üzere ortak bir vizyon için stratejik ortaklık anlaşması yapıldı. Alınan yatırım ile otonom ve elektrikli araçların geliştirilmesi hızlandırılacak, halihazırda 3 kıtada müşterileri olan Eatron’un, Avrupa ve dünyadaki satış gelişimi desteklenecek.

Eatron’un yeni kurulan ortaklıkla hızla dönüşen ulaşım sektöründe uzmanlaşmış şirketlerden oluşan Hirschvogel New Mobility ekosistemine erişimi de olacak. Eatron, bu şirketlerle birlikte seri üretime hazır yazılım ve donanım sistemlerine yönelik çözümlerini artıracak. Otomotivde yazılımın çok uzun yıllar boyunca basit ve kurallara dayalı yöntemlerle yapıldığını aktaran Eatron’un kurucu ortağı ve CEO’su olan Dr. Umut Genç, misyonlarının batarya yönetimi ve otonomi için akıllı ve aynı zamanda güvenli, yapay zeka tabanlı yazılım çözümleri sağlayarak dönüşümü hızlandırmak olduğunu vurguladı.

Eatron, 2019'u 350 bin euro ciro ile kapattı

Hem İngiltere Warwick’de hem de Türkiye İstanbul İTÜ ARI Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Eatron, 16 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. 2018 yılında ACT Ventures’dan aldığı 680 bin euroluk yatırım ile kurulan Eatron, paylaşılan bilgilere göre 2019 yılını 350 bin euro ciro ile kapattı. Otomotiv, yazılım ve yapay zeka dünyalarını endüstri standartlarına uygun şekilde birleştirip özel bir çözüm sunarak uluslararası rakiplerinin önüne geçmek isteyen Eatron'un bugüne kadar aldığı toplam yatırım miktarı ise 2 milyon euroyu geçiyor.

Araç üreticilerine ve otomotiv yan sanayine güvenli yapay zeka tabanlı akıllı yazılım çözümlerini lisanslayarak gelir elde eden girişim, dünyada akıllı otomotiv yazılımları konusunda lider bir şirket olmak olmayı hedefliyor