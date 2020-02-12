EcoFest etkinliğine Karsan Jest Electric damgasını vurdu
Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Yunanistan’ın Atina kentinde DEPA firması ve Atina Belediyesi tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma temasıyla gerçekleşen EcoFest Atina 2020 etkinliğine Jest Electric aracı ile katıldı.
BURSA (DÜNYA) - BMWi batarya teknolojisiyle donatılan ve Avrupa yollarında hizmet vermeye başlayan Jest Electric, daha çevreci kentlerin oluşması adına eko-mobilite kavramının masaya yatırıldığı organizasyonda yer alan tek elektrikli toplu taşıma aracı oldu. Yakın zamanda Yunanistan’ın West Attica Üniversitesi’ne teslim edilen Jest Electric’in sergilendiği etkinlikte, Yunanistan Eğitim ve Enerji Bakanları başta olmak üzere, belediye ve kamu kurumları temsilcileri, Jest Electric’in kazanımlarını yakından inceleme fırsatı yakaladılar.
EcoFest’te, Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos ve Enerji Bakanı Gerasimos Thomas birer test sürüşü de gerçekleştirdi. Girit Adası’nda yer alan Rethumno kentinin Belediye Başkanı Giorgos Marinakis ise daha önce alım gerçekleştirdikleri Jest Electric’in Rethumno’ya olan kazanımlarından bahsederek özgün boyutları, üstün batarya teknolojisi ve sıfır emisyonuyla rakiplerinden ayrıldığını vurguladı.