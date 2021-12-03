Egea bulamayan Doblo aldı

Aysel YÜCEL

Kasım ayında otomobil satışlarındaki düşüş sürerken, hafif ticari araç pazarı yükselişe geçti. Pandemiyle birlikte kargo sektöründen gelen talebin devam etmesinin yanı sıra, çip krizi nedeniyle binek otomobil bulamayanların Fiat Doblo, Ford Tourneo, VW Caddy gibi araçlara yönelmesi, hafif ticari araçlardaki bu artışta etkili oldu. Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden Fiat Egea, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle kasım ayında 4. sıraya gerilerken, markanın binek satışının iki katı kadar hafif ticari araç satması dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), kasım ayı otomotiv satış rakamlarını açıkladı. Kasımda otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla göre yüzde 24,9 azalarak 60 bin 216 adet oldu. Otomobil satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre 24,7 azaldı. Otomobil pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre 29,9 azaldı.

Ticari araç satışlarındaki artışta kargo sektöründen gelen talebin yanı sıra binek otomobil bulamayan tüketicinin ticariyi tercih etmesi etkili oldu. Geçen ay Fiat ve Ford’un yanı sıra PSA grubu da hafif ticaride yüksek performans gösterdi. Kur zammı sonrası binek otomobillere göre ÖTV oranının düşük olması hafif ticari araç satışlarına olumlu yansıdı.

DÜNYA’ya konuşan ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, çip krizi nedeniyle arz kaynaklı problemlerin kasım ayında da devam ettiğini ve bu durumun satışlardaki daralmada ana etken olduğunu belirtti. Erce, “Kur artışının satışlara etkisini önümüzdeki yılın başından itibaren daha fazla hissedeceğiz. Önceki aylardan gelen siparişler kasımda da devam etti. Arz sıkıntıları 2022’de de devam edecek ama her ay daha da azalmasını bekliyoruz” dedi.

Çip krizi 100 bin adetlik kayıp yaratacak

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılı ocakkasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 675 bin 107 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, ilk 11 ayda geçen yıla göre yüzde 2,1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı. Hayri Erce, yılsonunda toplam pazarın 800 bin adete yaklaşmasını beklediklerini ifade ederek, “Çip sorunu olmasaydı, bu rakam 900 bin adete çıkardı” dedi.