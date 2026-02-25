Egea sahneden iniyor, yerini yeni binek alıyor

Uzun bir süredir Tür­kiye’de üretim sana­yide adeta bir kilo­metre taşı haline gelen ve To­faş’ın Bursa’daki tesislerinde üretilen Fiat Egea’da sona ge­lindi. Stellantis ortaklığıy­la birlikte Bursa’daki üretim tesislerinde yeni bir döneme geçen marka, ilk etapta K0 projesi denilen ticari araçla­rın banttan indirmeye baş­larken, şimdi de Fiat Egea’nın yerine geçecek yeni model üzerine konuşuluyor.

Geçti­ğimiz günlerde Tofaş’ın 2025 yılına ait finansal sonuçları­nı Kamuyu Aydınlatma Plat­formu’na (KAP) bildirmişti. Analistlerle düzenlenen top­lantıda KAP’a yapılan bildi­rimde, Tofaş’ın yeni strateji­si de oluşturuldu. Üretilecek model hakkında da ön görüş­meler bir anlamda başladı.

İki yeni model Avrupa için de çok önemli

Geçen hafta Fiat’ın Scu­do lansmanında soruları­mızı cevaplayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Ege­a’nın başarısına vurgu yapa­rak Türkiye’nin dünyada ilk 3’te olduğunu söyledi. Bunun üzerine Egea sonrası bu ba­şarının nasıl devam edeceği konusundaki soruya cevap veren Aytaç, “Bir cümleyle özetleyeyim.

Fiat markasın­da iki yeni modelimiz olacak. Bu konu, Olivier François’nın Cinevra sunumundan iti­baren gündemde. O sunum­da Grande Panda henüz sa­tışa başlamamıştı; sunum­da Grande Panda ve iki yeni modelin daha devreye alına­cağını söyledi. Bunlardan bi­ri crossover–fastback tar­zında bir ürün, diğeri ise bu yıl için tarif edilen bir SUV. Bu ürünler global ölçekte Fi­at markası için önemli.

Yani Grande Panda’dan sonra iki yeni ürünün devreye girme­si, sadece Türkiye açısından değil marka açısından da çok önemli. Avrupa’da da marka bu segmentlerde ürün ihti­yacı duyuyor” dedi. Bu açık­lama, Egea sonrası dönemde sedan ağırlıklı yapıdan SUV ve crossover merkezli bir ürün stratejisine geçileceği­nin sinyalini veriyor.

İlk yarısında sonuçlanacak

Sedan segmenti Avrupa ve Türkiye’de tüm hızıyla da­ralmaya devam ederken, pa­zar hızla SUV modellere dön­meye başlıyor. Bursa’da üre­tilecek modellerin de henüz tam netlik sağlanmamak­la birlikte, F2X ve F2U kod­lu Fas üretimi modeller iddi­alar arasındaydı. Yani biraz daha fastback tasarım anla­yışı. Fakat analistlerle yapı­lan toplantıda şu açıklamalar yapıldı: “F2X ve F2U şu anda Fas’ta üretilecek. Dolayısıy­la, şimdilik Tofaş’ta üretim planı bulunmamaktadır. Bi­nek modellerle ilgili şu anda projeler değerlendiriliyor ve Stellantis’le görüşmeler ya­pılıyor. Bu yılın ilk yarısın­da sonuçlandırma aşaması­na gelebiliriz.” Böylece Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte 2026’nın ilk yarısın­da yeni model neredeyse bel­li olacak.

Resmi görsel henüz yok

Yeni modellerle ilgili ka­muoyunda oluşan meraka da değinen Altan Aytaç, sosyal medyada dolaşan görsellerin resmi olmadığını vurgula­yarak, “Ürünlere dair henüz resmi olarak yayınlanmış bir fotoğraf ya da detaylı bilgi yok. Dolayısıyla farklı mecra­larda gördüğümüz görselle­rin hiçbiri resmi değil” dedi.

Toplam yatırımda 1 milyar euro ihtimali

Bursa merkezli Tofaş, Egea üretiminin sona yaklaşma­sıyla birlikte yeni dönem ya­tırımlarını hızlandırmıştı. Şirketin hafif ticari araç ta­rafında devreye aldığı K0 ve K9 projeleri, toplamda 600 milyon euroyu aşan yatırım büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Olası bir yeni binek model ka­rarıyla birlikte bu rakamın 1 milyar euro sınırına yaklaşa­bileceği de konuşulanlar ara­sında. K0 projesi kapsamında Bursa fabrikasında üretile­cek yeni hafif ticari araç için yatırım tutarı yaklaşık 386 milyon euro seviyesine ulaş­tı. Proje, başta Kuzey Ameri­ka olmak üzere yeni ihracat pazarlarını hedefliyor. K9 projesi için açıklanan yatırım tutarı ise yaklaşık 250 milyon euro seviyesinde.

Bursa otoda üretim üssü gücünü kaybetmiyor

Tofaş dışında Bursa’da yeni planlar yapan tesislerden biri de Oyak- Renault Fabrikaları. En son İzmir’de gerçekleşen yeni Clio lansmanında konuşan ve DÜNYA’nın gündeme getirdiği Dacia üretimi hakkında MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Dacia logolu bir B-SUV üretiminin yıl sonunda başlamasını beklediklerini söylemişti. Bunun üzerine Avrupa basınında gündeme oldukça sık gelmeye başlayan marka ile ilgili de yönetim toplantısı gerçekleşti. Burada konuşan Renault Grubu Büyüme Direktörü Fabrice Cambolive, bu hafta başında Türkiye’de olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Cambolive, “Boreal’i test ettim; Türkiye için çok güçlü bir model olacak. Avrupa’da piyasaya süreceğimiz ve Türkiye’de üreteceğimiz C segment otomobil de Dacia için Türkiye’de harika bir otomobil olacak. C segmentinde istikrarlı bir konumdayız ve bu segmente Dacia tarafından yeni bir araç ekleyeceğiz. Ve elbette, pazar pazar tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için hibrit ve elektrikli araçlar arasındaki iki ayaklı stratejimize güveneceğiz” dedi. Resmi olarak model hakkında bir açıklama yapılmasa da C-Neo kod adıyla üretim ihtimali olan modelin, crossover tarzında bir tasarımın olması bekleniyor. Motor seçenekleri net değil ama Dacia ailesinde kullanılan benzinli, LPG’li ve hatta yüzde 100 elektrikli seçenekler de masada.