Egea sahneden iniyor, yerini yeni binek alıyor
Tofaş’ın Bursa’da 10 yıldır ürettiği Fiat Egea’da sona yaklaşılırken, Stellantis ortaklığıyla yeni bir üretim stratejisine geçiliyor. K0 ve K9 sonrasında şimdi de Egea’nın yerine geçecek yeni model için Bursa’da hazırlık süreci başlıyor.
Uzun bir süredir Türkiye’de üretim sanayide adeta bir kilometre taşı haline gelen ve Tofaş’ın Bursa’daki tesislerinde üretilen Fiat Egea’da sona gelindi. Stellantis ortaklığıyla birlikte Bursa’daki üretim tesislerinde yeni bir döneme geçen marka, ilk etapta K0 projesi denilen ticari araçların banttan indirmeye başlarken, şimdi de Fiat Egea’nın yerine geçecek yeni model üzerine konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde Tofaş’ın 2025 yılına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti. Analistlerle düzenlenen toplantıda KAP’a yapılan bildirimde, Tofaş’ın yeni stratejisi de oluşturuldu. Üretilecek model hakkında da ön görüşmeler bir anlamda başladı.
İki yeni model Avrupa için de çok önemli
Geçen hafta Fiat’ın Scudo lansmanında sorularımızı cevaplayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Egea’nın başarısına vurgu yaparak Türkiye’nin dünyada ilk 3’te olduğunu söyledi. Bunun üzerine Egea sonrası bu başarının nasıl devam edeceği konusundaki soruya cevap veren Aytaç, “Bir cümleyle özetleyeyim.
Fiat markasında iki yeni modelimiz olacak. Bu konu, Olivier François’nın Cinevra sunumundan itibaren gündemde. O sunumda Grande Panda henüz satışa başlamamıştı; sunumda Grande Panda ve iki yeni modelin daha devreye alınacağını söyledi. Bunlardan biri crossover–fastback tarzında bir ürün, diğeri ise bu yıl için tarif edilen bir SUV. Bu ürünler global ölçekte Fiat markası için önemli.
Yani Grande Panda’dan sonra iki yeni ürünün devreye girmesi, sadece Türkiye açısından değil marka açısından da çok önemli. Avrupa’da da marka bu segmentlerde ürün ihtiyacı duyuyor” dedi. Bu açıklama, Egea sonrası dönemde sedan ağırlıklı yapıdan SUV ve crossover merkezli bir ürün stratejisine geçileceğinin sinyalini veriyor.
İlk yarısında sonuçlanacak
Sedan segmenti Avrupa ve Türkiye’de tüm hızıyla daralmaya devam ederken, pazar hızla SUV modellere dönmeye başlıyor. Bursa’da üretilecek modellerin de henüz tam netlik sağlanmamakla birlikte, F2X ve F2U kodlu Fas üretimi modeller iddialar arasındaydı. Yani biraz daha fastback tasarım anlayışı. Fakat analistlerle yapılan toplantıda şu açıklamalar yapıldı: “F2X ve F2U şu anda Fas’ta üretilecek. Dolayısıyla, şimdilik Tofaş’ta üretim planı bulunmamaktadır. Binek modellerle ilgili şu anda projeler değerlendiriliyor ve Stellantis’le görüşmeler yapılıyor. Bu yılın ilk yarısında sonuçlandırma aşamasına gelebiliriz.” Böylece Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte 2026’nın ilk yarısında yeni model neredeyse belli olacak.
Resmi görsel henüz yok
Yeni modellerle ilgili kamuoyunda oluşan meraka da değinen Altan Aytaç, sosyal medyada dolaşan görsellerin resmi olmadığını vurgulayarak, “Ürünlere dair henüz resmi olarak yayınlanmış bir fotoğraf ya da detaylı bilgi yok. Dolayısıyla farklı mecralarda gördüğümüz görsellerin hiçbiri resmi değil” dedi.
Toplam yatırımda 1 milyar euro ihtimali
Bursa merkezli Tofaş, Egea üretiminin sona yaklaşmasıyla birlikte yeni dönem yatırımlarını hızlandırmıştı. Şirketin hafif ticari araç tarafında devreye aldığı K0 ve K9 projeleri, toplamda 600 milyon euroyu aşan yatırım büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Olası bir yeni binek model kararıyla birlikte bu rakamın 1 milyar euro sınırına yaklaşabileceği de konuşulanlar arasında. K0 projesi kapsamında Bursa fabrikasında üretilecek yeni hafif ticari araç için yatırım tutarı yaklaşık 386 milyon euro seviyesine ulaştı. Proje, başta Kuzey Amerika olmak üzere yeni ihracat pazarlarını hedefliyor. K9 projesi için açıklanan yatırım tutarı ise yaklaşık 250 milyon euro seviyesinde.
Bursa otoda üretim üssü gücünü kaybetmiyor
Tofaş dışında Bursa’da yeni planlar yapan tesislerden biri de Oyak- Renault Fabrikaları. En son İzmir’de gerçekleşen yeni Clio lansmanında konuşan ve DÜNYA’nın gündeme getirdiği Dacia üretimi hakkında MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Dacia logolu bir B-SUV üretiminin yıl sonunda başlamasını beklediklerini söylemişti. Bunun üzerine Avrupa basınında gündeme oldukça sık gelmeye başlayan marka ile ilgili de yönetim toplantısı gerçekleşti. Burada konuşan Renault Grubu Büyüme Direktörü Fabrice Cambolive, bu hafta başında Türkiye’de olduğunu söyledi.
Konuşmasının devamında Cambolive, “Boreal’i test ettim; Türkiye için çok güçlü bir model olacak. Avrupa’da piyasaya süreceğimiz ve Türkiye’de üreteceğimiz C segment otomobil de Dacia için Türkiye’de harika bir otomobil olacak. C segmentinde istikrarlı bir konumdayız ve bu segmente Dacia tarafından yeni bir araç ekleyeceğiz. Ve elbette, pazar pazar tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için hibrit ve elektrikli araçlar arasındaki iki ayaklı stratejimize güveneceğiz” dedi. Resmi olarak model hakkında bir açıklama yapılmasa da C-Neo kod adıyla üretim ihtimali olan modelin, crossover tarzında bir tasarımın olması bekleniyor. Motor seçenekleri net değil ama Dacia ailesinde kullanılan benzinli, LPG’li ve hatta yüzde 100 elektrikli seçenekler de masada.