Egea sonrası Tofaş ticari üsse dönüştü

Stellantis ve Koç Holding'in geçtiğimiz yıllarda imza­ladığı stratejik anlaşmalar ve 200 milyon euroyu aşan yatı­rımlar meyvesini vermeye baş­ladı. Tofaş, sadece Fiat markası için değil, Stellantis şemsiyesi al­tındaki tüm ana markalar için bir üretim omurgasına dönüştü. Te­sis, Fiat Egea'nın üretiminin so­na ermesinin ardından yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yakla­şık 11 yıl boyunca fabrikanın ana üretim yükünü taşıyan Egea'nın bantlardan inmesiyle birlikte oluşan kapasite, Stellantis'in ha­fif ticari araç stratejisi doğrultu­sunda yeniden değerlendirilme­ye başlandı. İlk adım daha önce üretimi İspanya’ya kayan yeni Doblo oldu. Üretim yeniden Bur­sa’ya taşındı. Daha sonra Citroen Berlingo üretimi devreye alınır­ken, son olarak Peugeot Rifter'ın da Tofaş tesislerinde üretilmeye başlanması dikkat çekti. Böylece Stellantis, küresel üretim planla­masında Bursa’ya yeni bir ticari rol biçmiş oldu.

Hafif ticaride satışların yüzde 72’si yerli

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, “Rifter modeli­mizin Bursa’daki Tofaş fabrika­mızda üretilecek olması bi­zim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Türkiye, markamız için yalnızca güçlü bir pazar değil, ay­nı zamanda giderek daha stratejik bir üretim mer­kezi konumuna geliyor. Yerli üretimin sağlayacağı lojistik ve tedarik avantajla­rıyla hafif ticari araç pazarında­ki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Rifter ile haziran ayında 2 bin 278 adetlik satışa ulaşarak segmentin lideri olduk. Yılın ilk 6 ayında ise 8 bin 350 adetlik satış ile segmentte 2’nci sırada yer aldık. Rifter satışları­mızı geçen yılın aynı dönemine göre artırmayı başardık. Modeli­mizin Peugeot’nun toplam hafif ticari araç satışları içerisindeki yüzde 72’lik payı, Türkiye paza­rındaki gücünü açıkça ortaya ko­yuyor” dedi.

Opel Combo da yeniden Bursa yolunda

Grubun hafif ticari araç aile­sinde Fiat Doblo, Citroen Berlin­go, Peugeot Rifter ve Opel Com­bo aynı teknik altyapıyı payla­şıyor. Farklı markalar altında satılan modeller, ortak üretim hatlarında üretilebiliyor. Bu ya­pı sayesinde şirket, yatırım ma­liyetlerini azaltırken kapasite kullanımını artırabiliyor. Sıra­daki en güçlü aday ise Opel Com­bo. Combo Bursa için yabancı bir model değil. Geçmişte de bu mo­delin Tofaş tesislerin­de üretimi gerçekleşmişti. To­faş bantları, "K0" ve "K9" pro­jeleri kapsamında Stellantis'in çoklu marka stratejisinin mer­kezi haline geldi. Citroën Ber­lingo ve Peugeot Rifter'ın üre­timinin Tofaş'a entegre olması, fabrikanın kapasite kullanımı­nı garanti altına alırken Türki­ye'nin ihracat kaslarını da cid­di şekilde güçlendirecek. Opel Combo’nun da yeniden Bursa’ya ayak basmasıyla birlikte ticari seri tamamlanmış olacak. Hatta burada bir de Toyota Proace City üretimi bile gündemdeki yerini koruyor. 2011-2017 yılları ara­sında yollara çıkan Opel Combo D, tamamen Fiat Doblo altyapı­sıyla bizzat Tofaş'ın Bursa fabri­kasında üretilmişti. Stellantis'in EMP2 altyapısını kullanan ye­ni nesil Opel Combo, platform kardeşleri (Doblo, Rifter, Berlin­go) ile birlikte aynı hattan çıka­cak. Böylece Tofaş; Fiat, Peuge­ot, Citroën ve Opel amblemlerini aynı fabrikada basarak dünyada eşine az rastlanır bir üretim es­nekliğine imza atmış olacak.

Binek yatırımı için görüşmeler sürüyor

Tofaş'ta ticari araç üretimi hız kazanırken sektörün yanıt aradığı bir diğer soru ise binek otomobil tarafında yeni bir yatırımın gelip gelmeyeceği. Egea'nın üretimden kalkmasıyla birlikte fabrikanın binek otomobil üretimi sona erdi. Ancak Stellantis'in STLA platformu üzerinde geliştirdiği yeni nesil elektrikli ve hibrit modeller, Bursa için olası üretim adayları arasında gösteriliyor. Özellikle C segmentinde konumlanacak bir SUV veya fastback modelinin Tofaş'a verilebileceği yönünde iddialar gündemde. Bu konuda Stellantis veya Tofaş tarafından açıklanmış resmi bir yatırım kararı bulunmuyor. Tofaş tesislerinin yıllık 400 - 450 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.