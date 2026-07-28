Egea sonrası Tofaş ticari üsse dönüştü
Egea üretiminin sona ermesi Tofaş’ın Bursa’daki tesislerini şimdilik ticari üsse dönüştürdü. Fiat Doblo ve Citroen Berlingo’nun ardından Peugeot Rifter da yerli logolu oldu. Şimdi sırada Opel Combo var. Yeni binek model için de görüşmeler sürüyor.
Stellantis ve Koç Holding'in geçtiğimiz yıllarda imzaladığı stratejik anlaşmalar ve 200 milyon euroyu aşan yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Tofaş, sadece Fiat markası için değil, Stellantis şemsiyesi altındaki tüm ana markalar için bir üretim omurgasına dönüştü. Tesis, Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesinin ardından yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yaklaşık 11 yıl boyunca fabrikanın ana üretim yükünü taşıyan Egea'nın bantlardan inmesiyle birlikte oluşan kapasite, Stellantis'in hafif ticari araç stratejisi doğrultusunda yeniden değerlendirilmeye başlandı. İlk adım daha önce üretimi İspanya’ya kayan yeni Doblo oldu. Üretim yeniden Bursa’ya taşındı. Daha sonra Citroen Berlingo üretimi devreye alınırken, son olarak Peugeot Rifter'ın da Tofaş tesislerinde üretilmeye başlanması dikkat çekti. Böylece Stellantis, küresel üretim planlamasında Bursa’ya yeni bir ticari rol biçmiş oldu.
Hafif ticaride satışların yüzde 72’si yerli
Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, “Rifter modelimizin Bursa’daki Tofaş fabrikamızda üretilecek olması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Türkiye, markamız için yalnızca güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Yerli üretimin sağlayacağı lojistik ve tedarik avantajlarıyla hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Rifter ile haziran ayında 2 bin 278 adetlik satışa ulaşarak segmentin lideri olduk. Yılın ilk 6 ayında ise 8 bin 350 adetlik satış ile segmentte 2’nci sırada yer aldık. Rifter satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre artırmayı başardık. Modelimizin Peugeot’nun toplam hafif ticari araç satışları içerisindeki yüzde 72’lik payı, Türkiye pazarındaki gücünü açıkça ortaya koyuyor” dedi.
Opel Combo da yeniden Bursa yolunda
Grubun hafif ticari araç ailesinde Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Peugeot Rifter ve Opel Combo aynı teknik altyapıyı paylaşıyor. Farklı markalar altında satılan modeller, ortak üretim hatlarında üretilebiliyor. Bu yapı sayesinde şirket, yatırım maliyetlerini azaltırken kapasite kullanımını artırabiliyor. Sıradaki en güçlü aday ise Opel Combo. Combo Bursa için yabancı bir model değil. Geçmişte de bu modelin Tofaş tesislerinde üretimi gerçekleşmişti. Tofaş bantları, "K0" ve "K9" projeleri kapsamında Stellantis'in çoklu marka stratejisinin merkezi haline geldi. Citroën Berlingo ve Peugeot Rifter'ın üretiminin Tofaş'a entegre olması, fabrikanın kapasite kullanımını garanti altına alırken Türkiye'nin ihracat kaslarını da ciddi şekilde güçlendirecek. Opel Combo’nun da yeniden Bursa’ya ayak basmasıyla birlikte ticari seri tamamlanmış olacak. Hatta burada bir de Toyota Proace City üretimi bile gündemdeki yerini koruyor. 2011-2017 yılları arasında yollara çıkan Opel Combo D, tamamen Fiat Doblo altyapısıyla bizzat Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilmişti. Stellantis'in EMP2 altyapısını kullanan yeni nesil Opel Combo, platform kardeşleri (Doblo, Rifter, Berlingo) ile birlikte aynı hattan çıkacak. Böylece Tofaş; Fiat, Peugeot, Citroën ve Opel amblemlerini aynı fabrikada basarak dünyada eşine az rastlanır bir üretim esnekliğine imza atmış olacak.
Binek yatırımı için görüşmeler sürüyor
Tofaş'ta ticari araç üretimi hız kazanırken sektörün yanıt aradığı bir diğer soru ise binek otomobil tarafında yeni bir yatırımın gelip gelmeyeceği. Egea'nın üretimden kalkmasıyla birlikte fabrikanın binek otomobil üretimi sona erdi. Ancak Stellantis'in STLA platformu üzerinde geliştirdiği yeni nesil elektrikli ve hibrit modeller, Bursa için olası üretim adayları arasında gösteriliyor. Özellikle C segmentinde konumlanacak bir SUV veya fastback modelinin Tofaş'a verilebileceği yönünde iddialar gündemde. Bu konuda Stellantis veya Tofaş tarafından açıklanmış resmi bir yatırım kararı bulunmuyor. Tofaş tesislerinin yıllık 400 - 450 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.