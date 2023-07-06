Ek motorlu taşıtlar vergisi 2 taksitte ödenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba teklif, memur maaş zammı dışında deprem bölgesinde ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanması için bazı düzenlemeleri de içeriyor.

Buna göre bu yıl için tüm araçlarda motorlu taşıt vergisi iki katına çıkarıldı. Tescil ve kayıtlı bulunan araçlarla, yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için 1 sefere mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanacak.

MTV'de ilk taksit ağustos sonuna kadar

Ek motorlu taşıtlar vergisi iki taksitte ödenecek. Ağustos sonuna kadar ilk taksit, kasım ayı sonuna kadar da ikinci taksit tahsil edilecek.

Akaryakıtta geriye dönük ÖTV zammı

Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi'ne de geriye dönük zam uygulanacak. ÖTV, Ocak-Temmuz dönemine ait 6 aylık enflasyon kadar artacak.

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak.

Teklifle deprem bölgesindeki çalışmalara finansman sağlanması için Cumhurbaşkanına verilen borç kullanım yetkisi artırılacak.