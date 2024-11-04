Ekim ayında Alman arabalarına yoğun ilgi: Satışlar rekor kırdı!

Otomotiv Distribütörleri Derneği –ODD Ekim ayı satış rakamlarını açıkladı. Geçen yıl ekim ayında Türkiye’de 82 bin 611 otomobil satılırken bu yıl satışlar 75 bin 662 adete geriledi.

Yerli üretim otomobil satışları 30 bin 129 adetten 22 bin 498 adede gerilerken en büyük düşüş yerli üretilen otomobil satışlarda yaşandı. İthal oto satışları ise geçen yıl ekim ayında 52 bin 482 adet iken bu yıl 53 bin 164 adede yükseldi.

Yerli satış azalırken yabancı satış artı. İthal otomobil satışları düşük oranda artış gösterse de bazı markalarda artışlar çok daha yüksek şekilde gerçekleşti. Özellikle Alman arabalarında satışlar çok daha öne çıktı.

AUDI satışları 1.581 adetten 2.113 adede yükseldi. Mercedes satışları ise 2.309'dan 2.690'a geçerken, BMW satışları da 1.595'ten 2.461 adede çıktı.

Son olarak Volkswagen arabalarında da Türkiye satışları geçen yıl ekim ayında 4.149 adet iken bu yıl ekim ayında 7.732'ye çıktı.

Geçen yıl Ekim ayında Türkiye’de 9.634 Alman arabası satılırken, bu yıl aynı ayda satışlar 14.996 adede yükseldi.