Elektrikli araç pazarını büyütecek iki adım

Aysel YÜCEL

Tüm dünyada elektrikli araçlara dönüşüm hızlanırken, Türkiye’de de bu pazarı hareketlendirecek iki önemli adım atıldı. Orta segment elektrikli araçların satış fiyatında yüzde 30’a varan indirim sağlayacak ÖTV düzenlemesine yönelik yasa meclisten geçti. Tüketicinin alım kararını etkileyen önemli unsurlardan biri olan şarj altyapısı konusunda ise Togg'dan bir hamle geldi. Trugo markası altında 81 ile hızlı şarj cihazının kurulumu yapılacak. Sektör temsilcileri, gelişmelerin elektrikli araç satışlarına olumlu yansıyacağını belirtiyor.

İndirim 100 bin TL'yi geçecek

Kamu çalışanı ve emekli aylığını düzenleyen yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçti. Teklifin görüşmeleri sırasında verilen önergeyle elektrikli araçlara yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. Yasanın Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmesiyle elektrikli otomobillerin ÖTV oranları değişecek. Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL’yi aşmayan elektrikli otomobiller için yeni vergi oranı yüzde 10, diğerleri için yüzde 40 olacak. Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 750 bin TL’yi aşmayan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 50 ve yüzde 60 olacak. Mevcut uygulamada motor gücü 85 kW’ı geçmeyen araçlar için yüzde 10, 85 kw'ı geçen ama 120 kw'ı geçmeyen araçlar için yüzde 25 ve 120 kw'ı geçenler için yüzde 60 ÖTV alınıyor. Ankara kulislerinden alınan bilgiye göre, meclisten geçen yasanın bu hafta Cumhurbaşkanı'nın onayından geçerek birkaç gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Komisyondan geçen ÖTV düzenlemesinden şu anda Türkiye’de piyasaya sunulmuş olan Hyundai Kona, Skywell ET5, Seres 3 ve MINI Cooper SE gibi sınırlı sayıda model yararlanabiliyor. Mevcut fiyatlara bakıldığında bu da yaklaşık 100 bin TL indirim anlamına geliyor. Bu yılın sonuna doğru Türkiye’de satışa sunulması planlanan elektrikli Peugeot 2008, Citroen C4, Opel Mokka ve Renault Megane E-Tech de yüzde 10 ÖTV dilimine girebilecek modeller arasında. Ancak bu noktada kur önemli bir rol oynayacak. Kurların artması halinde bu modellerin matrahları değişebileceği için fiyatları da artabilir. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, elektrikli araçlara yönelik ÖTV düzenlemesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade ederek, “Tedarik sıkıntısı giderilirse burada potansiyel olduğunu düşünüyorum. C4 modelimiz de bu avantajdan yararlanacak” dedi.

"BDDK da düzenleme yapmalı"

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ÖTV düzenlemesinin sektöre fayda sağlayacağını ancak, matrah üzerinden yapılıyor olmasının yoğun enflasyon ve kur baskısı altındaki piyasada uygulama anında ciddi sıkıntılar yaratabileceğini söyledi. Şahin, "Togg’un da henüz piyasaya sunulacağı net tarih ve dolayısyla matrah fiyatı belli diğil. Bu bağlamda kur ve enflasyonda yaşanacak artış düşünülünce o tarihte yeniden bir matrah düzenlemesi yapılabilir” dedi. Şahin, sektörün bu desteklerden maksimum fayda sağlayabilmesi için BDDK'nın da kredi baremlerini mevcut matrah rakamlarına göre yeniden düzenlemesi gerektiğine vurgu yaptı.

TEMMUZDA ARAÇ BULMA SIKINTISI ARTACAK

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar, elektrikli araçlara yönelik ilgiyi artırmıştı. bazı markalar iki ayda yapmadığı satışı iki haftada yapmıştı. ÖTV indiriminin gündeme gelmesi ve şarj altyapısı konusunda TOGG'un atağının talebi daha da hızlandırması bekleniyor. Markaların da Türkiye pazarına özellikle indirim kapsamına giren araçları daha fazla getirmeye çalışacağı belirtiliyor. Ancak sektör temsilcileri, temmuz ayında araç bulmanın kolay olmayacağını söylüyor. Temmuzda, haziran ayına göre daha az aracın Türkiye'ye getirilebileceği belirtiliyor.