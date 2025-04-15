Elektrikli araç şikayetleri yüzde 117 arttı: Şarj altyapısı gelişmeleri yakalayamıyor

Elektrikli araçlara dair şikayet artışı yalnızca yıllık bazda değil; son bir ayda yüzde 46, son bir haftada ise yüzde 69 oranında yükseldi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2011 yılında yalnızca 24 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2023 sonunda 183 bin 776’ya ulaştı. Söz konusu rakam, yıllık bazda yüzde 129,6’lık bir artışa işaret ediyor. Ancak bu hızlı büyüme, satış sonrası hizmetler, şarj altyapısı ve teknik destek konularında önemli sorunları beraberinde getirdi.

Elektrikli araç kullanıcılarının en sık şikayet ettiği başlıklar arasında şu konular öne çıkıyor:

* Gerçek kullanımda menzil beklentisinin karşılanmaması

* Şarj istasyonlarıyla aracın uyumsuzluğu ve bağlantı sorunları

* Yazılım güncellemeleri sonrası yaşanan teknik arızalar

* Servis randevularında uzun bekleme süreleri

* Yetkili servis ağının yetersizliği

* Satış sonrası hizmetlerde iletişim eksikliği

* Kampanyalı satışlarda fiyat değişiklikleri ve şeffaflık sorunları

Şarj istasyonu şikayetleri yüzde 55 arttı

Elektrikli araçlarla birlikte altyapı tarafında da sorunlar derinleşiyor. Şarj istasyonlarına yönelik şikayetler, son bir yılda yüzde 55, son bir haftada ise yüzde 50 oranında arttı.

Kullanıcıların şarj altyapısıyla ilgili en sık dile getirdiği sorunlar şu şekilde sıralanıyor:

* İstasyonların yetersiz sayıda olması

* Arızalı ya da çalışmayan şarj noktaları

* Şarj sürecinde bağlantı kopması ve sistem hataları

* İstasyon yoğunluğu ve randevu alma zorlukları

* KWh başına artan ücretlerin beklenmedik şekilde yükselmesi

* Mobil uygulama kaynaklı ödeme ve erişim problemleri

* İstasyon lokasyonlarındaki yetersiz planlama ve eksik bilgilendirme

Sektör, hızla artan talebe karşılık vermekte zorlanıyor

Elektrikli araç pazarındaki büyüme, hizmet altyapısında eş zamanlı iyileştirme gerekliliğini ortaya koyuyor. Şikayetvar’ın verileri, kullanıcı memnuniyetinin artırılması için markaların satış sonrası süreçleri, teknik destek ağlarını ve şarj altyapısını hızlıca güçlendirmesi gerektiğine işaret ediyor.