Elektrikli araç şirketi BYD'nin yöneticisinden satış rekoru beklentisi

Elektrikli araç üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), ekim ayında gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye'deki ilk modeli BYD ATTO 3'ü yollara çıkardı.

İzmir'de ATTO 3'e ilişkin basın toplantısında konuşan Ergun, ilk duyurudan sonra BYD modellerine sahip olmak isteyenlerin sayısının 22 bini aştığını, bu talebin yaklaşık yarısını BYD ATTO 3 modelinin oluşturduğunu söyledi.

Ergun, başlangıçta İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladıklarını ifade ederek "2024 yılında ise bayi sayısını 20'nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz dedi.

İki yeni model

BYD ATTO 3 ile 2023 yılında satış hedeflerinin 1500 olacağını aktaran Ergun, 2024'ün ilk çeyreğinde BYD HAN ve BYD SEAL modellerinin Türkiye'de olacağını ifade etti.

Ergun, şöyle devam etti: "Elektrikli araç satışlarının her geçen gün artacağı önümüzdeki orta vadede, pazar ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 10 ve üzerinde pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılı için ise 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyoruz."

'50 - 60 bin görülür'

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ergun, toplam pazarda satışların bu yıl 1 milyonu geçerek rekor kırmasını beklediklerini dile getirdi.

BYD olarak bunun içindeki elektrikli kısmıyla daha fazla ilgilendiklerini belirten Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de elektrikli araçlar yeni yolculuğuna başlıyor diyoruz ama dünyadaki ve Avrupa'daki hızından çok daha hızlı bir şekilde artıyor yeni trendler Türkiye'de. Yani bu sadece otomotiv için geçerli değil. Türk tüketicisi yeni ve teknolojik olan her şeye çok hızlı adapte oluyor ve ilgi gösteriyor. Aynı şey elektrikli araçlar için de söz konusu. Buradaki hız nasıl devam edecek diye öngörümüze baktığımız zaman, 2023'ün sonunda elektrikli otomobil pazarı rahatlıkla 50-60 binli seviyeleri görecek."