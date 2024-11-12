Elektrikli araçlara ilgi artıyor; şarj soketi sayısı katlandı!

Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2024 yılı başında 80 bin 826'yken eylül sonunda 146 bin 965'e çıktı. Ülke genelinde elektrikli araç sayısı artarken şarj soket sayısı da yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verisine göre 2024 yılının başında Türkiye genelinde hizmet veren şarj soket sayısı 9 bin 460 seviyesindeydi. Ekim sonunda bu sayı 24 bin 472'ye çıktı.

Bu yıl söz konusu şarj noktalarından 896 bin 366 saatlik şarj süresinde toplam 21 bin 428 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Ekimde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketiminde eylüle göre yaklaşık yüzde 7 artış gerçekleşti.

Türkiye'de en fazla kurulum yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul'da 6 bin 911 şarj noktası bulunurken, bunu 2 bin 831 soketle Ankara, 1435 soketle Antalya takip etti.

Hızlı şarjda Avrupa'da önlerdeyiz

Türkiye genelinde bulunan elektrikli araç şarj soketlerinin 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

Şarj ağının yaklaşık üçte birden fazlasını hızlı şarj noktaları oluşturuyor. EPDK'ye göre, Türkiye, hızlı şarj noktası oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.