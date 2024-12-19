Elektrikli araçlarda sert düşüş! Avrupa’da otomobil satışları kasım ayında geriledi

Avrupa otomotiv sektörü, Kasım ayında beklenen toparlanmayı gösteremedi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) tescil edilen yeni otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerek 1,06 milyona geriledi.

Fransa ve Almanya pazarı geriledi

Kasım ayındaki düşüşün en büyük sebepleri arasında Fransa ve Almanya’daki sert satış kayıpları yer alıyor. Özellikle Almanya'daki durgunluk ve Fransa'daki ekonomik belirsizlikler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi.

Elektrikli araç satışlarında sert düşüş

Tamamen elektrikli araç (BEV) satışları, AB genelinde yüzde 9,5 oranında geriledi. Özellikle Fransa ve Almanya'daki satışların düşmesi, sektörde endişeye yol açtı. Buna karşılık, hibrit otomobil (HEV) satışlarında yüzde 18’lik bir artış kaydedildi. Hibrit-elektrikli araçlar, Kasım ayında benzinli araçların satışlarını geçerek üst üste üçüncü ayda da pazar payını artırdı.

Markalara göre performans

Marka bazında bakıldığında, Volkswagen yüzde 2,8 ve Renault yüzde 9,2 oranında artışla pozitif bir tablo çizerken, Stellantis yüzde 10,8’lik kayıpla en büyük düşüşü yaşayan üreticilerden biri oldu. Tesla ve SAIC Motor gibi Çin merkezli üreticilerin satışlarında ise yeni AB tarifelerinin etkisiyle sırasıyla yüzde 40,9 ve yüzde 7,8 oranında azalma kaydedildi.

Yeni tarifeler etkili oldu

AB’nin Kasım ayında Çin yapımı araçlara yönelik uyguladığı yeni tarifeler, Tesla ve SAIC Motor gibi markaların Avrupa’daki satışlarını olumsuz etkiledi. Sektörde elektrikli araçlar (EV), hibrit-elektrikli araçlar (HEV) ve plug-in hibritler (PHEV) toplamda Kasım ayında yüzde 55,8'lik pazar payına ulaştı. Geçen yıl bu oran yüzde 51,8 seviyesindeydi.

Avrupa otomotiv sektöründe Aralık ayındaki performans, hem ekonomik toparlanma süreci hem de yıl sonu satış kampanyalarının etkileri açısından yakından izlenecek.